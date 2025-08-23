COPE
El vacile de Paco González a Miguel Ángel Díaz por su pregunta a Xabi Alonso sobre Rodrygo: "A Ancelotti no se lo hacías..."

El periodista de COPE ha preguntado al técnico del Real Madrid por la situación de Rodrygo y ha recibido la 'crítica' de Paco González por su cuestión: "Te merecías una cornada".

Paco González analiza la rueda de prensa de Xabi Alonso.
