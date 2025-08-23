Dolorosa derrota de España en su última prueba antes del Eurobasket

La selección española finalizó su gira de preparación para el Eurobasket con una nueva derrota, la quinta en seis partidos, ante Alemania en Colonia (95-78), en un duelo en el que la vigente campeona continental compitió casi hasta el final ante los locales, que repitieron triunfo, al igual que en Madrid, gracias a la aportación de sus estrellas, Wagner y Schröeder.

Scariolo probó con Santi Aldama, ya recuperado por completo de sus molestias, al '4', haciendo pareja interior con Willy Hernangómez. España salió dispuesta a revertir las malas sensaciones del anterior partido en el tiro exterior y buscó de manera permanente enchufar a todos sus jugadores desde la línea de 6,75, aunque sólo Aldama, con dos -y ocho puntos-, pareció estar entonado en los primeros diez minutos (3/12 de España en T3).

La sólida defensa alemana obligaba a España a pisar poco la zona y a no descuidar el balance ofensivo, con un Franz Wagner rápido al contraataque e imparable también en el ataque estático. El base germano Dennis Schröeder volvió a ejercer de líder y castigó varias pérdidas de la selección española con un triple, obligando a Scariolo a pedir el primer tiempo muerto del partido con 20-11 (min.7), en un primer cuarto que acabó con 24-11 para los locales.

Aldama tiró de talento para romper un parcial de 7-2 favorable a Alemania en la continuación, que no tenía piedad y castigaba cada pérdida de España (33-16, min. 13). Un triple de Darío Brizuela y siete puntos de Santi Yusta, cinco de ellos consecutivos, incluidos dos triples, dieron oxígeno a la selección, 38-29 (min. 16), y obligaron a Mumbrú a parar el encuentro.

Alemania colocó una zona 2-3 y esperó a que España cayese en la trampa -pérdidas en la primera parte- para volver a contragolpear con sus rápidas transiciones. Dos triples seguidos de Sergio de Larrea sujetaron de nuevo a la selección española, que se marchó al descanso por debajo, 49-39.

'La Familia' intentó no perder la cara al partido, aunque seguía con problemas en ambos lados de la pista. Por un lado, incapaz de frenar la calidad de Wagner (56-43 min.25), que mantuvo su particular lucha con los árbitros del partido y, por otro, las pérdidas en ataque, que ascendieron a un total de 12 en este cuarto.

De Larrea y Joel Parra aprovecharon su confianza desde más allá del arco y, junto a una canasta al contragolpe de Brizuela, volvieron a despertar el espíritu de la remontada ante Alemania, que bajó varias marchas el ritmo (58-53, min.27). Schröeder y Wagner reaparecieron cuando más lo pedían los suyos y volvieron a poner tierra de por medio a falta de los diez últimos minutos, con un marcador de 65-54.

Un triple de Yusta y otro de Josep Puerto, sumados a un par de buenas defensas, reforzaron el ánimo español (71-65 min. 34), que parecía repetir el guion del partido anterior en el Movistar Arena. Schröeder asumió galones cuando su equipo más lo necesitaba, mientras que España facturaba desde la línea de tiros libres gracias a un combativo Willy Hernangómez (76-71, min. 36).

A falta de tres minutos, el combinado germano dejó todo decidido con un demoledor parcial de 12-0 (88-71, min.37), acabando con cualquier amago de remontada de España, que demostró que, a pesar de las evidentes dificultades creadas por las lesiones, conserva su característico espíritu de lucha, a solo cinco días de su debut en el Eurobasket ante Georgia.

ficha técnica

Alemania (24+25+16+30): Schröeder (22), Obst (11), Wagner (29), Theis (6), Voigtmann (8) -cinco inicial-; Hollatz (6), Lo (4), Weidemann (-), Bonga (9), T. Da Silva (-), O. Da Silva (-), Kratzer (-) y Thiemann (-).

España (11+28+15+24): De Larrea (14), Yusta (13), Parra (7), Aldama (12), W.Hernangómez (8) -cinco inicial-; Saint-Supéry (-), Ferrando (-), Nogués (-), Brizuela (8), Puerto (3), López-Arostegui (-), J.Hernangómez (2), Pradilla (9) y Sima (2).

Árbitros: Aleksandar Glisic (SRB), Blaz Zupancic (SLO) y Marek Kukelcik (SVK). Señalaron una falta técnica a Dennis Schröeder (min.38) y eliminaron a Leon Kratzer por personales

Incidencias: Partido preparatorio para el Eurobasket 2025 disputado en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania).