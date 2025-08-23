Pedro Martín aclara los dos posibles penaltis a favor del Atléticos: "No es muy descarado"

El Atlético de Madrid tan solo ha sumado uno de los primeros seis puntos disputados de LaLiga, tras empatar este sábado con el Elche, con el 1-0 de Alexander Sorloth en el minuto 8 y el empate de Rafa Mir en el 14 (1-1).

En un partido donde el Atleti no ha terminado de convencer. Sin Álex Baena, Sorloth retornó al once. Más allá de la justificación de Simeone de su suplencia contra el Espanyol por unas molestias musculares, el atacante noruego se mueve dentro de la contraposición de sus goles (20 en sus últimos 30 duelos de Liga) frente a una alineación inicial esquiva.

En el minuto 94, el Atlético de Madrid pidió dos penaltis en su partido contra el Elche. Las dos acciones que fueron consecutivas terminaron con dos jugadores rojiblancos tendidos sobre el césped.

De hecho, en Tiempo de Juego Paco González afirmó que veía "un agarrón". Además, Pedro Martín, especialista arbitral, mientras el árbitro señalaba que no había ninguna jugada que pudiera infringir la norma aseguró que el primero "no es un agarrón muy descarado y el segundo es un piscinazo".

Incluso Gonzalo Miró llegó a afirmar que “no es nada ni uno ni otro”. Mientras tanto, el Cholo Simeone veía la tarjeta amarilla por pedirle al árbitro que fuer a ver el VAR

