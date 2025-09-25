Narón acoge el ciclo de cine gratuito “Historias extraordinarias” en el Pazo da Cultura

La alcaldesa y presidenta del Patronato de la Cultura de Narón, Marián Ferreiro, presentó junto a Alberto Pena, presidente del Cineclube Serie B, el ciclo de cine "Historias extraordinarias". El ciclo se desarrollará todos los miércoles del mes de octubre en el Pazo da Cultura, con entrada totalmente gratuita.

La regidora destacó la calidad de la programación, que se proyectará a las 20:00 horas, y que busca acercar al público historias singulares y personajes increíbles. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación de Cineclubes de Galicia y la administración autonómica.

PROGRAMA

El ciclo arrancará el 1 de octubre con la proyección de "Ed Wood", dirigida por Tim Burton y ganadora de dos premios Óscar, que narra la biografía del considerado "peor director de cine de la historia".

La programación continuará con:

8 de octubre: "Searching for Sugar Man". Documental ganador de un Óscar que cuenta la historia del desaparecido músico Sixto Rodríguez.

15 de octubre: "Radio encubierta" (The Boat That Rocked). Una comedia sobre la revolución de Radio Rock, una estación pirata que operó desde un barco en la Inglaterra de los años 60.

22 de octubre: "Desenterrando Sad Hill". Documental sobre la reconstrucción del cementerio ficticio creado en Burgos para el rodaje de la mítica secuencia final de El bueno, el feo y el malo.

El presidente del Cineclube Serie B aseguró que el público podrá disfrutar de "historias increíbles, muy emotivas", que demuestran que hay "personas extraordinarias e historias que merecen ser contadas y descubiertas".