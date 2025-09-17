El músico ferrolano Fernando Barroso adelanta su nuevo disco con un single instrumental

El músico y productor ferrolano Fernando Barroso ha lanzado un nuevo single, "Little Wizard - Danza de Aprendiz de Mago", un adelanto de lo que será su próximo álbum, previsto para 2026.

Tras dos años y medio de giras por España, Francia y Portugal con su anterior trabajo, MAN, Barroso ha aprovechado los descansos para dar forma a una serie de nuevas melodías. Su nueva obra cuenta con un elenco de músicos de diferentes localidades, incluyendo a los ferrolanos Ricardo Mouriño (flauta) y Pablo Vergara (Bodhran), así como a artistas de Vigo, Ourense y Lisboa.

El artista describe "Little Wizard" como un conjunto de melodías que se entrelazan "por arte de magia", buscando contar una historia sin necesidad de palabras. Es el primer paso de un proceso creativo que culminará el próximo año.

Barroso no descarta lanzar otro single antes de que termine el 2025 y adelanta que su nuevo disco, el resultado de estas composiciones, estará listo para la primavera de 2026.