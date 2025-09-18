El aficionado del Liverpool, que provocó la expulsión de Simeone con sus insultos, desvela qué le dijo al Cholo: "Se ha abierto la especulación..."

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, acabó expulsado en la derrota de su equipo en Anfield después de encararse con la afición del Liverpool tras el 3-2 de Van Dijk en el descuento. Mientras la grada red celebraba el tanto, el Cholo se dirigió a los aficionados y tuvo que ser sujetado por varios miembros de la seguridad.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Simeone se encara con un seguidor del Liverpool tras recibir insultos.

Luego en rueda de prensa explicó lo sucedido: "Estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien porque también somos protagonistas. Contra los insultos hacia los entrenadores también deberíamos pelear porque no gusta recibir insultos durante todo el partido. Cuando recibimos el gol, me giré, oí más insultos, vi un gesto y... también somos personas", reconoció el técnico argentino.

En las redes sociales se ha vuelto viral la cara de un hincha red, situado justo detrás del banquillo rojiblanco, que se tiró todo el partido diciéndole cosas a Simeone. Este hombre, llamado Jonathan Luke Poulter, ha subido un vídeo en sus redes sociales en el que explica el incidente con el entrenador rojiblanco.

"Quiero expresar mi visión con respecto a lo que pasó anoche con Simeone. Y creo que es un poco cobarde. Cuando entró y dio su conferencia de prensa después del partido, los medios españoles le preguntaron qué se dijo, si fue racista, si se refería a la Guerra de las Malvinas y todas esas tonterías, ¿no? Ni yo, ni nadie más, dijo nada racista. Nunca se mencionó la Guerra de las Malvinas, pero el hecho de que se lo preguntaran, no respondiera la pregunta y simplemente se levantara y saliera ha abierto la especulación del mundo.

He tenido mensajes en todas las plataformas. No sé cuántas personas dicen oh, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Nunca dije nada aparte de mí, vete a la mierda. Básicamente como lo haces tú, pero eso es lo que nos ha hecho cuando marcan el empate, el asistente haciéndolo frente a nosotros y obviamente lo estaban llamando cagón o lo que sea. Su asistente vino y me escupió", asegura el hombre.