Una mujer de 91 fallece en un accidente de tráfico en Cabanas

Una mujer de 91 años perdió la vida este pasado miércoles, 8 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en el concello de Cabanas, concretamente a la salida de la autopista AP-9 dirección Pontedeume.

La alerta se recibió en la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 20:22 horas.

A pesar de la rápida movilización de los equipos de emergencia, la mujer falleció en el punto del incidente.

Además de la víctima mortal, el accidente dejó a otros dos afectados. Un hombre de 65 años fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide para recibir atención médica; y una mujer de 65 años fue dada de alta en el lugar de los hechos tras ser atendida por el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.