COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Una mujer de 91 fallece en un accidente de tráfico en Cabanas

Además un hombre de 65 años tuvo que ser  trasladado al Hospital Arquitecto Marcide

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Una mujer de 91 años perdió la vida este pasado miércoles, 8 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en el concello de Cabanas, concretamente a la salida de la autopista AP-9 dirección Pontedeume.

 La alerta se recibió en la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 20:22 horas. 

A pesar de la rápida movilización de los equipos de emergencia, la mujer falleció en el punto del incidente. 

Además de la víctima mortal, el accidente dejó a otros dos afectados. Un hombre de 65 años fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide para recibir atención médica; y una mujer de 65 años fue dada de alta en el lugar de los hechos tras ser atendida por el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 09 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking