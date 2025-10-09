Una mujer de 91 fallece en un accidente de tráfico en Cabanas
Además un hombre de 65 años tuvo que ser trasladado al Hospital Arquitecto Marcide
Ferrol
1 min lectura
Una mujer de 91 años perdió la vida este pasado miércoles, 8 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en el concello de Cabanas, concretamente a la salida de la autopista AP-9 dirección Pontedeume.
La alerta se recibió en la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 20:22 horas.
A pesar de la rápida movilización de los equipos de emergencia, la mujer falleció en el punto del incidente.
Además de la víctima mortal, el accidente dejó a otros dos afectados. Un hombre de 65 años fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide para recibir atención médica; y una mujer de 65 años fue dada de alta en el lugar de los hechos tras ser atendida por el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
