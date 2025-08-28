Un juzgado ratifica la condena a un hombre por robo con fuerza en un coche en Narón

La Sección 1 de la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la condena impuesta a un hombre por un delito de robo con fuerza en un vehículo en Narón. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa y confirma la pena de dos años y seis meses de prisión que le fue impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol.

El suceso se remonta a la tarde del 4 de septiembre de 2022, cuando el condenado utilizó una piedra para romper una ventanilla de un coche estacionado en la calle Marqués de Figueroa de Narón, en las proximidades de las Viviendas de la Marina.

El acusado se apoderó de un bolso que contenía diversos objetos de valor, incluyendo 20 euros en efectivo, tarjetas bancarias y un billete de un dólar.

La reincidencia y las pruebas clave

La condena incluye la agravante de reincidencia, ya que el hombre cuenta con dos sentencias firmes anteriores por delitos de robo con fuerza. El tribunal ha considerado que la prueba en su contra es "plural y amplia", a pesar de las alegaciones de la defensa sobre una supuesta insuficiencia probatoria.

Los indicios que llevaron a la condena incluyen la declaración de la víctima, ya que la propietaria del vehículo identificó los objetos sustraídos, entre los que destacaban una moneda conmemorativa de la Virgen de Lourdes y un billete de un dólar.

Además, el hombre fue detenido apenas 30 minutos después del robo, a una distancia de entre siete y quince minutos a pie del lugar, y en el momento de su detención, el acusado llevaba consigo tanto el billete de un dólar como la moneda conmemorativa, objetos que la víctima reconoció.

Además de la pena de prisión, el hombre deberá indemnizar a la víctima con 322 euros por los objetos no recuperados y los gastos de reparación del vehículo.

El tribunal también ordenó el decomiso de los alicates y la linterna que llevaba en el momento de su detención.