La fragata 'Méndez Núñez' pone fin a un despliegue de casi seis meses y casi 40.000 millas náuticas tras operar en Asia

La fragata española F-104 'Méndez Núñez' ha atracado este mediodía en el Arsenal Militar de Ferrol, poniendo fin a un intenso despliegue de casi seis meses en el que ha recorrido más de 38.000 millas náuticas, integrado en el Grupo de Combate del portaaviones británico HMS 'Prince of Wales'.

El acto de recibimiento, presidido por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, culmina la participación del buque en la operación internacional "Highmast", que ha llevado a la unidad a operar en los entornos marítimos más relevantes del planeta, desde el Mediterráneo hasta el mar de Japón, y a visitar un total de 12 países.

A su llegada, el comandante del buque, el capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez, ha expresado su satisfacción. "Estamos muy orgullosos de haber cumplido con nuestra misión, muy contentos por todo lo que hemos conseguido, y muy contentos de volver todos a casa con nuestras familias, después de un despliegue intenso, pero muy bonito, muy provechoso", ha dicho.

Muñoz-Delgado ha destacado especialmente el papel de la tripulación, calificándola como la verdadera protagonista, ya que "aquí lo más importante y los que realmente son protagonistas de este despliegue es la dotación", gracias "a su profesionalidad, compromiso... y todos los españoles pueden estar orgullosos de la dotación de la 'Méndez Núñez' y de las dotaciones de la Armada".

EN AGUAS DE JAPÓN

Entre los hitos más destacados del despliegue, el comandante ha mencionado la escala en Japón, en los puertos de Yokosuka y Kure, algo que no estaba previsto inicialmente. "Llegar a Japón, la verdad es que ha sido un regalo", ha explicado, en alusión al hecho de que la fragata ha sido el primer buque de la Armada española en hacer escala en el país nipón en 151 años.

Durante su misión, la fragata no solo participó en ejercicios con marinas aliadas de la región de Asia-Pacífico (Indonesia, Australia, Japón, Filipinas, Tailandia, Singapur, Malasia e India), sino que también contribuyó a la acción exterior del Estado, con actividades diplomáticas y de apoyo a la industria de defensa.

En su tránsito de regreso, la unidad se sumó al esfuerzo de seguridad internacional. Apoyó la operación Atalanta de la Unión Europea en el golfo de Adén contra la piratería y de protección al Programa Mundial de Alimentos. Posteriormente, se integró en apoyo asociado en las operaciones Sea Guardian y Noble Shield de la OTAN en el Mediterráneo.

Al dar la enhorabuena a la dotación, el comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela Franco, destacó que la misión se realizó "fuera de la zona habitual de despliegue de las unidades españolas" y que la tripulación "ha contribuido a la seguridad internacional y a la libertad de navegación en diferentes espacios marítimos". Tras su llegada y un breve periodo de descanso para la dotación, la fragata se mantendrá en alta disponibilidad para lo que se le ordene.

PARTIDA DEL BAC 'CANTABRIA'

En otro orden de asuntos, pero también en la mañana de este lunes en Ferrol, el buque de aprovisionamiento logístico (BAC) 'Cantabria' (A-15) zarpó a las 09.45 horas para iniciar un nuevo despliegue internacional. En este caso el buque logístico se integrará en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en el marco de la Operación "Noble Shield".

EFE / kiko delgado Una mujer despide a uno de los integrantes de la tripulación del buque 'Cantabria',

El acto de despedida tuvo lugar en el muelle número 12 de Navantia en Ferrol, y también estuvo presidido por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, unidad a la que pertenece el buque. Este despliegue tiene como objetivo reforzar las capacidades de la SNMG-2 de la Alianza Atlántica y contribuir a la seguridad marítima colectiva en el área de operaciones.