Fallece un hombre a primera hora arrollado por el TRAM en un paso a nivel de El Campello

Los trenes con destino Luceros han quedado suspendidos entre las 6 y las 7:30 horas de este martes.

Un hombre ha fallecido al ser arrollado por un convoy del tranvía en un paso a nivel del término municipal de El Campello, accidente que ha obligado a cortar durante casi dos horas la línea 2 de este medio de transporte.

Se desconoce hasta ahora la identidad del fallecido y la causa de su presencia en la caja de la vía, aunque en todo caso el maquinista no ha podido frenar a tiempo.

Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) han informado de que el siniestro ha ocurrido en torno a las 5 de la madrugada, cuando empezaban a salir los trenes y tranvías de los talleres de El Campello, lo que ha impedido iniciar el servicio con normalidad.

Una vez que ha llegado el forense y se ha decretado el levantamiento del cuerpo, a las 7, la circulación ha comenzado a recuperarse aunque con retrasos en todas las líneas.

Por otra parte, TRAM d'Alacant también ha comunicado una avería entre el hospital de La Vila Joiosa y Benidorm. La circulación se ha reanudado, aunque con retrasos.