Fallece un hombre a primera hora arrollado por el TRAM en un paso a nivel de El Campello
La línea 2 ha quedado suspendida este martes durante dos horas
Alicante - Publicado el
1 min lectura
Un hombre ha fallecido al ser arrollado por un convoy del tranvía en un paso a nivel del término municipal de El Campello, accidente que ha obligado a cortar durante casi dos horas la línea 2 de este medio de transporte.
Se desconoce hasta ahora la identidad del fallecido y la causa de su presencia en la caja de la vía, aunque en todo caso el maquinista no ha podido frenar a tiempo.
Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) han informado de que el siniestro ha ocurrido en torno a las 5 de la madrugada, cuando empezaban a salir los trenes y tranvías de los talleres de El Campello, lo que ha impedido iniciar el servicio con normalidad.
Una vez que ha llegado el forense y se ha decretado el levantamiento del cuerpo, a las 7, la circulación ha comenzado a recuperarse aunque con retrasos en todas las líneas.
Por otra parte, TRAM d'Alacant también ha comunicado una avería entre el hospital de La Vila Joiosa y Benidorm. La circulación se ha reanudado, aunque con retrasos.
Escucha en directo
COPE ALICANTE
"Trump carece de filtros, pero eso no quiere decir que no tenga plan estratégico para la zona"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h