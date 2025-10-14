COPE
Podcasts
León
León

Primera semana de octubre: el Nikkei japonés marca máximos históricos mientras Wall Street sufre caídas abruptas

El asesor de Renta 4 Juan Pablo García Valadés, apuesta por estabilización a corto plazo, con episodios de volatilidad que exigirán selección y cobertura

Primera semana de octubre: el Nikkei japonés marca máximos históricos mientras Wall Street sufre caídas abruptas
00:00
Descargar

Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LEÓN

COPE LEÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 14 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking