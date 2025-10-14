Primera semana de octubre: el Nikkei japonés marca máximos históricos mientras Wall Street sufre caídas abruptas
El asesor de Renta 4 Juan Pablo García Valadés, apuesta por estabilización a corto plazo, con episodios de volatilidad que exigirán selección y cobertura
Esther Peñalba Aller
León - Publicado el
1 min lectura
"Trump carece de filtros, pero eso no quiere decir que no tenga plan estratégico para la zona"
