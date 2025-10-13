COPE
Podcasts
Sevilla
Sevilla

Investigan la muerte de una menor de un año en El Palmar de Troya que presuntamente fue atropellada

Ocurrió en el interior del recinto de El Palmar, donde ayer se celebraba una gran procesión organizada por la Iglesia Palmariana

Investigan la muerte de una menor de un año en el Palmar de Troya que presuntamente fue atropellada

Europa Press

Investigan la muerte de una menor de un año en el Palmar de Troya que presuntamente fue atropellada

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Trágicas horas en la localidad sevillana del Palmar de Troya. La Guardia Civil está investigando la muerte de una menor de un año que podría haber sido atropellada en el interior del recinto palmariano.

Ocurrió pasadas las 11.30 de la noche de este domingo, cuando la pequeña presuntamente fue atropellada en el interior del recinto del Palmar, donde ayer se celebraba una gran procesión.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS SEVILLA

COPE MÁS SEVILLA

En Directo COPE SEVILLA

COPE SEVILLA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking