Investigan la muerte de una menor de un año en El Palmar de Troya que presuntamente fue atropellada
Ocurrió en el interior del recinto de El Palmar, donde ayer se celebraba una gran procesión organizada por la Iglesia Palmariana
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Trágicas horas en la localidad sevillana del Palmar de Troya. La Guardia Civil está investigando la muerte de una menor de un año que podría haber sido atropellada en el interior del recinto palmariano.
Ocurrió pasadas las 11.30 de la noche de este domingo, cuando la pequeña presuntamente fue atropellada en el interior del recinto del Palmar, donde ayer se celebraba una gran procesión.
