“EsperanZa” ya tiene fecha para abrir en Zamora: arte, fe y cultura se dan cita en Las Edades del Hombre

La ciudad de Zamora se prepara para acoger una de las citas culturales más relevantes del panorama nacional: la inauguración de “EsperanZa”, la nueva edición de Las Edades del Hombre, que abrirá sus puertas el jueves 16 de octubre a las 12:30 h. Esta exposición de arte sacro y patrimonio religioso permanecerá abierta hasta el 5 de abril de 2026, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, y reunirá obras procedentes de toda la comunidad.

El acto inaugural estará presidido por Mons. Luis J. Argüello, presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, y por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañados por autoridades políticas, civiles y eclesiásticas.

UN PROYECTO CULTURAL CON IMPACTO SOCIAL

Más allá del valor artístico de la muestra, “EsperanZa” se proyecta como un motor de dinamización económica y social para Zamora. La organización ha movilizado una inversión superior al millón de euros, destinada no solo a la puesta en marcha de la exposición, sino también a actuaciones de mejora urbana y fomento del empleo local.

La exposición gira en torno a la Cruz y la Resurrección, y propone un itinerario que combina belleza, historia y reflexión. Se desarrollará principalmente en la Catedral de Zamora y en la iglesia de San Cipriano, mientras que la iglesia de San Isidoro acogerá actividades divulgativas y educativas.

El acceso a la muestra tendrá un coste general de 9 euros, con tarifas reducidas para jóvenes, mayores, desempleados y personas con discapacidad. Además, se ofrecerá una experiencia de realidad virtual como complemento opcional.

Con esta edición, Las Edades del Hombre vuelve a reivindicar el valor del patrimonio cultural y religioso como herramienta para construir comunidad, impulsar el turismo y generar esperanza en el presente. Zamora se convierte así en símbolo de un mensaje atemporal: la belleza como camino hacia la fe y la esperanza como eje del futuro.

Ausencia de los Reyes de España por compromisos internacionales

Por primera vez en muchos años, la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora puede que no cuente con representación de la Casa Real. El Rey Felipe VI estará en Arequipa (Perú) inaugurando el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), un encuentro que reúne a más de 260 expertos internacionales para debatir sobre el futuro del español en contextos culturales, digitales y sociales.

Simultáneamente, la Reina Doña Letizia, en su papel de Embajadora Especial de la FAO, asistirá en Roma a la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación 2025, que conmemora el 80º aniversario de la organización y busca promover la cooperación internacional para garantizar seguridad alimentaria y sostenibilidad.

A pesar de ello, la Fundación Las Edades del Hombre y las autoridades garantizan que la exposición mantendrá su peso simbólico y su relevancia cultural, contando con la participación activa de representantes locales, religiosos y sociales.

LUGARES CLAVE Y DATOS PRÁCTICOS

-Horarios: de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; sábados de 10:00 a 20:00; domingos y festivos de 10:00 a 19:00; lunes cerrado salvo festivos.

-Duración: del 16 de octubre de 2025 al 5 de abril de 2026, coincidiendo con el Domingo de Resurrección.

-Visibilidad pública: la imagen oficial de la exposición fue la protagonista del Cupón de la ONCE del 29 de septiembre, fomentando el interés nacional en esta edición.