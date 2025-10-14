Liaño, tras la primera derrota del Deportivo: "La razón principal fue la debilidad defensiva"

En la sección de El Vestuario, analizamos con Paco Liaño la primera derrota del Deportivo. El equipo coruñés perdió 3-0 en La Rosaleda contra el Málaga y, además, deja de ser el líder de la categoría.

PARTIDO EN MÁLAGA

"Derrota justa"

"La razón principal de la derrota es la debilidad defensiva, condicionada por la ausencia de Ximo, que hace condicionar la defensa"

"Ha sido el único rival que nos ha superado claramente"

"Las derrotas, bien analizadas, sirven para corregir. Estoy convencido de que el cuerpo técnico lo va a saber analizar y eso es positivo"

"Barcia y Comas mezclan mal"

ARBITRAJE

"Hay dos acciones en el área del Málaga que hubieran mantenido al Dépor con la ilusión de haber peleado por, al menos, un punto"

"El gol anulado, en mi fútbol, no es falta nunca. He visto varias repeticiones y creo que la diferencia de talla es lo que hace que le golpee en la cara. Hay una pelea por la posición donde el más fuerte la gana y el defensa se mete debajo del brazo y le golpea. Con la imagen que le ponen al colegiado no le queda otra que anularlo. Lo dije en Tiempo de Juego"

"Hay otra jugada que para mi es penalti, una mano que sirve al jugador del Málaga para acomodarse el balón y despejar. Esos penaltis se están pitando. Entiendo que el árbitro no lo vea, pero está en VAR"