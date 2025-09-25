La Diputación impulsa en Cedeira una jornada para diseñar el programa turístico de los caminos a San Andrés de Teixido

La Diputación de A Coruña organiza este viernes, 26 de septiembre, en el Auditorio Municipal de Cedeira, una jornada de trabajo participativa dirigida a empresas y entidades del sector turístico. El encuentro se enmarca en el Proyecto Xeoparque Cabo Ortegal, gestionado por el área de Turismo de la Diputación y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Unión Europea Next Generation (PRTR).

El objetivo de la sesión es presentar y contrastar propuestas de actividades de geoturismo que conformarán el programa de dinamización y salvaguarda de los caminos de peregrinación a San Andrés Teixido. Durante la jornada, los participantes podrán conocer las iniciativas recogidas hasta ahora y aportar nuevas ideas y experiencias, contribuyendo así a la creación conjunta de una oferta turística basada en la sostenibilidad, la desestacionalización y las singularidades del territorio.

El ámbito del Xeoparque Cabo Ortegal abarca los municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño. Todos ellos integran la Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal (AXCO), responsable de mantener la certificación como Geoparque Mundial de la UNESCO, ratificada en mayo de 2023.

El Santuario de San Andrés de Teixido, situado en la parroquia de Régoa (Cedeira), constituye el elemento vertebrador del Xeoparque. Con orígenes prerromanos y referencias documentales que datan del siglo XII, este lugar de peregrinación articula una red de caminos a través del norte de Galicia y continúa atrayendo visitantes por su valor religioso, cultural, gastronómico y paisajístico.

Las empresas y entidades interesadas en participar en la jornada pueden inscribirse previamente a través del equipo de Goodlife Consultoría, bien mediante el formulario habilitado o enviando un correo a santoandre@goodlife.gal.