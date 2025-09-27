COPE
Eder Sarabia no entiende la sanción de dos partidos que ha recibido: "Los entrenadores estamos desprotegidos y me parece lamentable"

El entrenador del Elche, que fue expulsado por reclamar la segunda amarilla para Boyomo, asumió que tiene "cosas que mejorar".

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, calificó este sábado como una "atrocidad" la sanción de dos partidos de suspensión que deberá cumplir tras ser expulsado la pasada jornada en Pamplona durante el partido ante Osasuna.

"Me parece una atrocidad esta sanción a un entrenador por unas protestas cuando no hubo falta de respeto ni palabras malsonantes ni descalificación", indicó el preparador vasco, que este sábado celebra su aniversario.

"Primero me sacan del partido y ahora me pierdo dos más, es una auténtica locura", señaló indignado el técnico, que justificó al colegiado, Adrián Cordero, porque "pensó que habían pasado cosas que no pasaron".

"Los entrenadores estamos bastante desprotegidos y me parece lamentable", añadió Sarabia, que asumió que tiene "cosas que mejorar", si bien insistió en que la jugada era "clarísima".

Sarabia fue expulsado por reclamar la segunda amarilla a un jugador de Osasuna que impidió el saque rápido de una falta que dejaba a uno de sus futbolistas en una posición muy ventajosa.

