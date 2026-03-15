La cibercriminalidad se dispara en Narón y sitúa a A Coruña como la provincia gallega con el mayor aumento de delitos

La cibercriminalidad continúa su escalada en Galicia, donde ha crecido un 9,3% en el último año hasta alcanzar los 25.892 delitos informáticos, según los datos del Ministerio del Interior. La provincia de A Coruña es la que ha registrado un mayor aumento, con una subida del 14,9% y un total de 11.461 delitos.

Narón, epicentro del repunte

Dentro de los municipios de más de 20.000 habitantes, el caso más acusado es el de Narón, donde la cibercriminalidad ha aumentado un 47,9% al pasar de 261 delitos a 386 en 2025. Las estafas informáticas en esta localidad se han disparado un 55,1%, mientras que el resto de ciberdelitos también han experimentado una subida del 14,9%.

En la capital gallega, Santiago de Compostela, se han producido 1.020 delitos de esta naturaleza, un 22,4% más que en el ejercicio anterior. Por detrás de A Coruña, se sitúan como las provincias con mayor crecimiento Pontevedra (+5,5%), Lugo (+4,8%) y Ourense (+4,6%), con aumentos notables en ciudades como Lugo (+16,6%) y Ourense (+7,3%).

Policía Nacional Agentes especializados en delitos informáticos de la Policía Nacional

Recomendaciones para evitar los engaños

Ante el aumento de las estafas a través de internet, la Guardia Civil ha lanzado una serie de consejos para evitar que los usuarios caigan en este tipo de engaños. Entre sus principales advertencias se encuentra "evitar los pagos por transferencias y hacer uso de plataformas seguras".

Asimismo, los expertos recomiendan revisar las políticas de cancelación y reembolso antes de realizar cualquier pago. Insisten también en la importancia de proteger la información personal y recuerdan "no compartir fotos de la documentación personal".

Para las víctimas de algún tipo de estafa, como la detectada por la Policía Nacional de un falso correo de la DGT, existen herramientas de asistencia. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ofrece 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', un servicio nacional, gratuito y confidencial al que se puede acceder llamando al 017 o vía WhatsApp.