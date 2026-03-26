El CEIP Virxe do Mar se corona en las VII Olimpiadas Escolares de Seguridad Vial de Narón

El Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Plurilingüe Virxe do Mar de Narón se proclamó vencedor de las VII Olimpiadas Escolares de Seguridad Vial de Narón, que se celebraron en la mañana de este miércoles en el Pazo da Cultura con la participación de cerca de 300 escolares de 5º de Primaria de los centros educativos del municipio. El segundo puesto fue para el Colegio Ayala y el tercero para el CPR Santiago Apóstol.

La jornada puso el broche final a varias semanas de preparación en las aulas, durante las cuales el alumnado trabajó contenidos relacionados con la educación vial, los primeros auxilios, el respeto por el medio ambiente y la movilidad sostenible. En la fase final, los equipos se enfrentaron a diferentes pruebas, como un cuestionario teórico a través de Kahoot, la actividad creativa Aula en Xogo, el reto participativo La Palabra Oculta y dinámicas prácticas vinculadas a la circulación segura.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Oreona, fue el encargado de inaugurar el evento, organizado por el departamento de Seguridad Vial de la Policía Local de Narón con la colaboración de Eroski y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Durante su intervención destacó “el nivel demostrado por el alumnado y la importancia de trabajar la seguridad vial desde edades tempranas, no solo como conocimiento, sino como hábito diario”.

Oreona también agradeció la labor del jurado, integrado por Adrián Pereira, subjefe provincial de Tráfico de A Coruña; Diego Arrojo, sargento primero de la Guardia Civil en el Destacamento de Tráfico; Alonso Dopico, representante de CNAE; Laura Adela Fernández, de Equipo Laura; y José Antonio Carballido, oficial de la Policía Local de Narón.

El edil, junto a la alcaldesa de Narón, fue el encargado de entregar los diplomas a los finalistas y las medallas a los tres equipos ganadores. Como premio, el alumnado del CEIP Virxe do Mar recibió dos láminas con señales de tráfico cedidas por CNAE y entradas de cine. Por su parte, el alumnado del Santiago Apóstol disfrutará de una visita al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidad de La Coruña en el campus de Ferrol, y el del Colegio Ayala de un bautismo de mar.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Narón busca reforzar su programa referente de educación vial, sumando formación y participación para fomentar conductas seguras, responsables y respetuosas con el medio ambiente entre la población más joven.