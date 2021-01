Una nueva ‘Hortensia’ trae fuertes vientos, olas y lluvias a A Coruña

Las borrascas de invierno no nos dan tregua en este tramo final de enero. Tras el paso de ‘Gaetan’, este jueves Galicia está bajo la influencia de ‘Hortensia’. Esta borrasca comparte nombre con el huracán que azotó la comunidad en 1984. Sus efectos no serán tan fuertes, pero dejarán viento, lluvias y fuerte oleaje en el noroeste de A Coruña.

Este fenómeno meteorológico ha obligado a activar una alerta naranja por temporal y por viento en toda Galicia. En el noroeste de A Coruña se traduce en la mar en vientos de hasta fuerza 8 y olas de 7 metros. En tierra se podrían registrar rachas de 100 km/h. Además, desde las 20h la Agencia Estatal de Meteorología activa un aviso amarillo por fuertes lluvias. Se podrían acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en 12.

Ya en las últimas horas se han registrado picos de viento de 108 km/h en Vimianzo, 95 en Punta Langosteira (Arteixo) y 72 en A Coruña. En la ciudad siguen cerrados parques y jardines por precaución, así como otros lugares como la Torre de Hércules y las playas urbanas

��️Continuamos con #AlertaLaranxa por vento e costeiros no mar desde as 8.00 h de hoxe e até rematar o día.



��Praias municipais, parques e xardíns pechados.



‼️Rogamos extremas as precaucións e #Sentidiño