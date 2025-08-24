Fernando Morientes se fija en la siguiente acción que llevará a cabo el CTA ante las jugadas polémicas: "Lo esencial..."

El colectivo arbitral ha sufrido diferentes cambios a lo largo de este verano. El principal es que el nuevo organigrama arbitral del fútbol español estará encabezado por Francisco Soto.

Abogado, con experiencia empresarial y delegado de los árbitros en Galicia, será el encargado de liderar el arbitraje español tras los cambios introducidos por Rafael Louzán.

EFE Francisco Soto será el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Fernández Borbalán es el responsable técnico de los árbitros en el CTA, mientras que Prieto Iglesias ha pasado a ponerse a los mandos del VAR

comité arbitral

El Comité Arbitral es el órgano responsable de designar a los árbitros para el fútbol profesional, es decir, el que elige a los equipos arbitrales de campo y a los del VAR en todos los partidos de Primera y Segunda División.

Y este verano también hemos conocido que este Comité estará formado por un miembro propuesto por LaLiga, otro por la RFEF y otro de consenso entre ambas partes.

De esas tres figuras destaca la presencia del exentrenador Gregorio Manzano que representará a LaLiga en ese Comité.

Por su parte, la RFEF estará representada por el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto Balirac, que ejercerá además de presidente de este CACP (Comité Arbitral de la Competición Profesional) y "la persona de consenso entre ambas instituciones, RFEF y LALIGA, es el exárbitro Fernando Teixeira Vitienes".

fernando morientes

Durante las últimas horas se ha conocido que Fernando Morientes formará parte de un grupo de personas que serán los encargados de filtras las jugadas polémicas que serán explicadas por el CTA. Junto al exfutbolista estarían los exentrenadores José Ramón Sandoval, José Luis Oltra y José Luis Sánchez Vera.

Este domingo, durante la retransmisión del Osasuna-Valencia en Tiempo de Juego, el propio Morientes explicó en lo que consistiría su trabajo: "No estaría en ruedas de prensa ni en ningún sitio".

VAR Primera RFEF

"Simplemente, como soy un tío que ve fútbol, pues ha salido mi nombre y habrán dicho que sea él junto con otros quienes nos describan las jugadas que piensan que podamos explicar a la gente", añadió Morientes.

En definitiva, este grupo servirá para que las jugadas explicadas por los árbitros no solamente sean las que elijan el CTA, sino también las que decidan estas personas: "Lo esencial es que el CTA se abre para analizar jugadas, que no lo hemos visto en la vida".