Un compañero de Vingegaard denuncia el robo de su bicicleta mientras le colocaban el hombro tras su caída en La Vuelta

La Vuelta a España ha vivido este domingo la segunda etapa de esta edición. Una etapa con final en Limone Piemonte y que se ha llevado el danés, y el gran favorito, Jonas Vingegaard.

EFE El ciclista danés celebra su victoria en la segunda etapa que le da el liderato de la prueba.

Un Vingegaard que tuvo un susto cuando sufrió una caída a falta de 26 kilómetros en una rotonda que, combinada con la lluvia, mandó a más de una veintena de ciclistas al suelo, entre ellos al ciclista del Visma.

Entre los afectados también estuvo el francés compañero de Vingegaard en el Visma Axel Zingle, al que se le salió un hombro y tras unos minutos de incertidumbre volvió a subirse en la bicicleta y acabó la jornada el último, a 24:05, con el danés ya vestido de rojo como líder de la carrera.

declaraciones de zingle

Al término de la etapa, y con Zingle ya en la línea de meta, saltó la noticia. El propio ciclista francés confesó en Europort que sufrió el robo de su bicicleta mientras que estaba siendo atendido en la ambulancia para colocarle el hombro.

"Me volví a dislocar el hombro mientras agarraba un gel. Le di mi bicicleta a un tipo que no hablaba mucho inglés mientras me subía a la ambulancia para que me pusiera el hombro en su lugar. ¡Cuando salí, no había ninguna bicicleta!", señaló el francés.

la vuelta

Los corredores afrontarán este lunes, todavía en tierras italianas, una jornada de media montaña durante la tercera etapa, de 134,6 kilómetros entre las localidades de San Maurizio Canavese y Ceres. La subida de segunda categoría de Issiglio podría agitar la fuga, y el ascenso final pondrá freno a los esprinters.

Vingegaard comenzará la etapa como líder, con cuatro segundos de ventaja sobre el italiano Giuliano Ciccone, y seis sobre David Gaudu. El mejor español es Juan Ayuso, noveno en la general, y a doce de Vingegaard.