Pedro Martín recuerda los dos porteros que fueron sustituidos sin estar lesionados en un partido oficial: "En el Bernabéu le metieron seis"

En la temporada 2015-16, Pau López fue el portero titular del Espanyol. Sin embargo, hubo dos encuentros que no disputó. El más sonado fue el del Santiago Bernabéu. El 28 de enero, Giedrius Arlauskis llegó cedido procedente del Watford, a petición expresa del técnico Constantin Galca, a quien no le convencía el canterano. Tres días después, el meta lituano superó a Pau en la jerarquía y debutó como titular frente al Real Madrid en el Bernabéu. Apenas hablaba castellano y no había iniciado relación con sus compañeros, ya que solo había completado dos entrenamientos. La decisión sorprendió al vestuario, y el debut no pudo ser más amargo.

(EPA) EFE El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo (d), cabecea un balón ante el guardameta lituano del Espanyol, Giedrius Arlauskis, para conseguir el quinto gol del equipo blanco, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de primera división, que han disputado esta noche en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo.

¿Quién es Arlauskis?

Aquel Espanyol fue una marioneta en manos del Madrid, y el 6-0 final dejó constancia del desastre en la portería. Arlauskis también jugó el siguiente partido ante la Real Sociedad, pero fue sustituido en el descanso tras encajar dos goles en la primera parte.

la opinión de Pedro Martín

Pedro Martín lo recordó en Tiempo de Juego, mencionó a los dos únicos porteros que han sido sustituidos sin estar lesionados: "Pues se me vienen dos imágenes a la cabeza. ¿Te acuerdas de un portero lituano que tuvo el Espanyol que se llamaba Arlauskis?" No respondía Paco González.

"Pues hace 10 años jugó un partido en el Bernabéu y le metieron seis. El partido siguiente era Espanyol-Real Sociedad y el entrenador Galca, después de dos goles en la primera parte y siguiendo con su tónica de hacer mal partido, lo quitó al descanso".

Además, el periodista también mencionó al portero de Zaire, "En el Mundial del 74: empezó el partido, le metieron tres goles en los primeros 20 minutos y el entrenador lo quitó. Al siguiente le metieron otros seis, pero bueno, lo quitó".