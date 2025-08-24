Empate con poca pólvora en Riazor

Un empate sin goles ante el Burgos aumentó las dudas del Deportivo en Riazor, en un partido igualado, dominado por las defensas y sin grandes ocasiones en las áreas (0-0).

Después de su prometedor debut en Granada, el Dépor necesitaba dar un golpe de autoridad ante su afición. La pasada temporada fue el cuarto peor local de la categoría y ese registró mermó sus aspiraciones. Pero el estreno en casa no hizo más que aumentar la presión sobre el equipo. Pese a ello, cuatro puntos de seis posibles no es un mal botín para un bloque todavía en construcción.

Luis Miguel Ramis ha dotado a su equipo de una identidad muy reconocible. Es un bloque sólido, muy bien estructurado en línea defensiva. Ni en un escenario como Riazor se descompuso. Y eso que antes del primer cuarto de hora su rival ya había rozado el gol. Primero con una genialidad de Yeremay, que se encontró con el larguero al minuto de juego; después con un disparo desde la frontal del neerlandés Zakaria Eddahchouri que se marchó fuera por centímetros.

El Burgos creó dificultades al Dépor con su planteamiento. Al equipo de Antonio Hidalgo le faltó darle más ritmo a su juego para desarmar a un rival que no renunció al ataque cuando encontró espacios. Iván Morante enmudeció el templo deportivista con un zurdazo desde la frontal. Germán Parreño, que repitió titularidad, se lució con una espectacular estirada para evitar el 0-1.

El partido se revolucionó en el inicio del segundo tiempo. Ambos equipos pisaron el acelerador. El Burgos amenazó con un tiro de David González y, sobre todo, con un remate de Íñigo Córdoba tras otra gran acción de Fer Niño. El Dépor respondió con una falta lateral colgada por Luismi Cruz, a la que no llegó por poco José Gragera, y un disparo de Yeremay.

Antes de la hora de partido, Hidalgo movió ficha. Ximo Navarro sustituyó a Arnau Comas, que estaba amonestado. Ramis lo hizo poco después con la entrada de Iván Chapela. Al Dépor le faltaba energía, y su técnico la buscó con la entrada de David Mella y Charlie Patiño.

Con ambos sobre el césped, el equipo blanquiazul creció. Mario Soriano entró más en juego, y su equipo lo agradeció. Fue el peor momento del Burgos, incapaz de salir de su campo. Pero supo sufrir ante el empuje del rival, que dominó pero sin generar demasiado peligro para deshacer el empate.

ficha técnica

Deportivo: Germán Parreño; Loureiro, Arnau (Ximo Navarro, min.56), Dani Barcia, Escudero (Quagliata, min.77); José Gragera, Diego Villares (Patiño, min.64); Luismi Cruz (David Mella, min.64), Mario Soriano, Yeremay; Zakaria Eddahchouri (Bouldini, min.77).

Burgos: Ander Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Morante, Atienza; David González (Iván Chapela, min.61), Curro (Álex Lizancos, min.77), Íñigo Córdoba (Kevin Appin, min.77); Fer Niño (Mateo Mejía, min.88).

Árbitro: Sánchez Villalobos (comité andaluz). Amonesto a Comas (min.15) y Dani Barcia (min.75) por parte del Deportivo, y a David González (min.24) por parte del Burgos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 25.954 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en recuerdo de los aficionados del Dépor fallecidos. Además, los jugadores deportivistas portaron brazaletes negros en recuerdo de las víctimas de los incendios.