Recupera su piso de A Coruña tras cinco años y esto es lo que le deja su inquiokupa: "Sinvergüenza"

Hoy ha sido, por fin, el día. El día en el que Pilar Pérez, una vecina de A Coruña, ha recuperado su piso después de cinco años de lucha contra su inquilina morosa. Esta mañana podía entrar a su vivienda en el segundo intento de lanzamiento después de que el primero fracasase por un pequeño retraso del cerrajero.

Tras recuperar su vivienda, Pilar aseguraba en declaraciones a COPE Coruña que se siente "más ligerita y, a la vez, me he sacado un peso de encima de mi espalda, de muchos años". Aunque, reconoce que la sensación es "agridulce" porque "está hecho un desastre el piso todo, tremendo". "Pero bueno, tengo las llaves, pude entrar, tengo mi piso y estoy feliz", añade.

Cedida Pilar enseña el estado del salón de su piso después de cinco años

ESTADO DEL PISO

En el momento del desahucio, señala Pilar, su inquiokupa no estaba pero ha dejado detrás de sí un piso con muchos daños. "Ha destrozado todo lo que es el mobiliario. La cocina era nueva, bueno, era todo nuevo. No vale para nada la cocina. No hay nada que sirva. Después dejó el gas abierto. La sartén encima de la cocina, las ollas, restos de comida...Muletas, pastillas, una jaula de unos animalitos, un montón de ropa que, supongo que claro, a ella no le costará conseguirla porque irá a Cáritas y ahí quedó la ropa nueva usada, zapatos, bolsos...", describe Pilar.

"Había de todo, destruido. Un metálico de una cama roto en el pasillo. Todo lleno de humedad", añade. Sin embargo, considera esta vecina de A Coruña que su inquilina morosa "no lo dejó así, no lo destrozó para irse, vivía así".

MÁS DENUNCIAS

La lucha de Pilar no ha terminado con la recuperación de su piso. Ella asegura que "no me conformo con esto, aquí hay mucho más que luchar, como mi salud mental, los cinco años que me hizo pasar, muy fastidiados, cinco años de mi vida que me robó y el dinero que me he gastado. No he recuperado lo mío. Por fin pude entrar en mi casa, de lo cual estoy muy contenta y feliz, pero ahora seguiremos luchando", concluye. Pilar también ha agradecido a su abogado, Xaime da Pena, su trabajo que le ha permitido recuperar su vivienda.

Su abogado ya ha señalado que ha habido ánimo doloso y que interpondrá una denuncia para que le impongan una sanción. Pilar pone así un punto y seguido a una historia de injusticia que, lamentablemente, no es un caso aislado.