El drama de Pilar en A Coruña: suspenden el desalojo de su inquiokupa por "6 minutos" de retraso del cerrajero

A pesar de la angustia y la ansiedad, hoy Pilar pensaba que sería un buen día. El día en el que, después de cinco años de lucha, iba a recuperar su piso okupado por su propia inquilina en el barrio coruñés de Os Mallos. Pero hoy, lamentablemente, no ha sido ese día. A Pilar le toca seguir en su particular infierno esperando el día en el que, por fin, se haga justicia.

¿Por qué no se ha producido el lanzamiento? Personal del juzgado ha llegado a la vivienda unos minutos después de las diez de la mañana, como estaba previsto, y como no había cerrajero, que se retrasó unos minutos, decidían suspender el desalojo. "Por seis minutos decidían suspenderlo", relataba indignado el abogado de Pilar, quien no entendía porque no se había esperado porque, dijo, "tienen que entender que el cerrajero, a lo mejor a estas horas, llega tarde porque tiene un atasco o por cualquier otra causa"

Xaime da Pena calificaba de "locura" lo que ha pasado e ironizaba: "el cerrajero no está en mi despacho. A lo mejor ahora tenemos que plantearnos los abogados tener un cerrajero, no de mano, sino con salario".

Indignados y muy sorprendidos se han mostrado Pilar y su abogado. Pilar tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Aseguraba muy afectada que lo único que se está haciendo es favorecer al okupa. "Están ayudando a esta gentuza a salirse con la suya y jodiendo a los propietarios como yo". Xaime da Pena mostraba su enfado asegurando que "si no hay nadie, hoy alguno de nosotros se meterá de okupa ahí, y ya está. Esto no es legal pero se va a okupar la casa porque no hay nadie, que es lo que ha pasado siempre. No necesitamos al juzgado por lo que parece, que es muy triste, después de seis años con una sentencia y un lanzamiento. Lo haremos a nuestra manera".

Cree que una de las razones por las que se suspendió el lanzamiento ha sido la presencia de los medios de comunicación. "Si no hubiera habido cámaras, otro gallo habría cantado".

Diana Cajide Pilar y Xaime da Pena, a las puertas de la vivienda okupada por la inquilina

plazos

¿Y qué pasa ahora? Pues que toca esperar. El juzgado tendrá que determinar una nueva fecha para un nuevo desalojo que Xaime da Pena espera que no se haga de rogar aunque el proceso podría retrasarse otros dos años y medio. Y reconoce que en todos sus años de carrera profesional esto no le había pasado nunca.

Pilar conocía la sentencia favorable a su caso el pasado mes de mayo al demostrar que su inquilina era vulnerable porque quería, porque se le había ofrecido dinero y soluciones habitacionales por parte de los servicios y entidades sociales. Su inquiokupa acumula una deuda cercana a los 30.000 euros que da por perdidos.

Tras siete años sin pisar su vivienda, Pilar hoy tampoco ha podido hacerlo.