Sentencia histórica en España para desahuciar a una inquiokupa vulnerable: "Que se vaya de mi vida..."

Sentencia pionera en A Coruña. Por primera vez, en cinco años, A Coruña ha acogido el juicio contra una inquiokupa supuestamente vulnerable. Lo subraya, el director de DP Abogados, Xaime da Pena: "Es la primera en España que se consigue, que haya un juicio. No es ganar un juicio, es que haya un juicio". Porque, explica, "desde 2020 cuando tú vas a una institución pública y te dice que eres vulnerable, y tienes la papeleta de vulnerable, ya no hay ningún funcionario, ningún notario, ningún ministro que levante ese expediente. Ole a ese juez".

Ahora, un juez no sólo ha celebrado un juicio sino que ha sentenciado que la inquiokupa debe abandonar la vivienda o será desahuciada. La sentencia constituye un hito porque tras la aprobación del Real Decreto 11/2020 en plena pandemia, que impide el desahucio de personas vulnerables, no se había celebrado ningún juicio por esta cuestión en cinco años. Da Pena y Pilar, afectada por una inquiokupa supuestamente vulnerable, han conseguido demostrar que rozaba "un poquito el fraude de vulnerabilidad. Se establece que sí es vulnerable pero porque ella quiere".

Según Pilar y su abogado, la inquiokupa obstaculizó "cualquier ayuda social, no quiso una alternativa habitacional teniendo un hijo" e incluso llegó a rechazar 2.000 euros que le ofrecía la Institución Benéfico Social Padre Rubinos. "Esta persona pedía, pedía y pedía y después no hacía nada", apunta da Pena. Pilar asegura que rechazaba todas estas proposiciones para mejorar su situación de vulnerabilidad porque "sabía que conmigo tenía todo gratis". "Tuvo muchas posibilidades y oportunidades de irse por las buenas. No las cogió, no le interesó, prefirió vivir a cuenta mía cinco años".

¿Cómo estará el piso?

Pilar alquiló una vivienda recién reformada y ahora, reconoce, que le da "mucho miedo y más dolor" pensar cómo estará el piso tras la salida de su inquiokupa. Señala que su marido y su cuñado dejaron el inmueble "nuevo" y que se lo alquiló a esta mujer marroquí "muy a mi pesar". Su marido le dijo que había que dar "una posibilidad a esta señora con una niña". Cinco años después, tras vivir un infierno, se lamenta de haber cedido.

¿Cómo va a recuperar su piso? Pilar espera que "bien" porque "si no, tendrá que pagar más todavía por lo que ha hecho". Su abogado, Xaime da Pena también espera que el piso esté "bien, que esté ejemplar o con una cédula de habitabilidad". Si no es así, apunta, "todo el mundo sabe que hay un delito contra el patrimonio" y con otros delitos que ha cometido si se la condena podría terminar en la cárcel.

Con los precios actuales de alquiler en A Coruña, Da Pena destaca que esta mujer fue "tonta. Es el piso más barato en calidad-precio que habría en A Coruña y podría haber estado en un piso espectacular por un poquito más de 300 euros. Ahora mismo en Coruña eso no lo encuentras nunca".

A pesar de todo lo que ha vivido, afirma que "no le deseo ningún mal, le deseo que me deje en paz, que se vaya de mi vida, que desaparezca. No le deseo ningún mal aunque me ha hecho sufrir mucho, perder cinco años de mi vida, me ha hecho perder dinero, salud...". Pero no todo ha sido malo, Pilar también ha conocido "gente maravillosa".

En dos o tres meses, dependiendo de la tramitación burocrática, se espera que Pilar recupere su piso. La sentencia también completa que la inquiokupa le abone a Pilar el dinero adeudado, unos 22.000 euros. Contra la sentencia, hay posibilidad de recurso, aunque para ejercer este derecho tendría que pagar la deuda por lo que Da Pena considera improbable que vaya a recurrirla. También cree difícil que Pilar recupere su dinero.

¿se siente mal por echar a su inquiokupa?

Pilar reconoce que no. "En ningún momento me sentí que estoy echando a nadie de mi casa que lo necesita porque desde el minuto uno que fallece mi marido en 2020 me llama, me empieza a mandar audios de noche y sus palabras son: yo tenía trato con tu señor, contigo no tengo nada y te voy a j**** la vida y no me voy a ir de aquí y tú no me vas a echar de aquí hasta que el juez me mande salir de aquí". Pues, ahora, subraya Pilar "tienes una sentencia, espero que ahora te vayas".

AYUDA PARA OTROS

Pilar espera que esta sentencia sirva a otros en su misma situación, que signifique "un modelo a seguir, que hay que luchar por lo que se nos saca, por lo que se nos arrebató". Por eso, recomienda, "buscar una buena defensa, un buen compañero de batalla, que te ayude porque, si no, nadie te va a ayudar". "Yo toqué a todas las puertas y una palmadita en la espalda. Lo siento mucho. No se puede hacer nada, es vulnerable", añade.

Por eso, apela a todos los propietarios que tengan un problema de okupación a que "vayan adelante porque hay muchos certificados de vulnerabilidad, de servicios sociales que son falsos, que se dan por teléfono, que no se revisan como en mi caso en cuatro años. Espero que esto sea un antes y un después a esta situación de inquiokupación", concluye.