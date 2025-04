El problema de San Andrés que no ha arreglado la reforma de esta céntrica calle de A Coruña: "Follón"

El problema de San Andrés en A Coruña que no ha arreglado la reforma

Plataforma única, zonas verdes, mobiliario urbano... el aspecto de la calle San Andrés, en pleno centro de A Coruña, acaba de renovarse, pero los problemas que ya había antes no han cambiado.

En la plaza que hay a un lado de la iglesia Castrense, da el sol durante muchas horas. Y esto, lo aprovechan personas sin oficio ni beneficio, para pasar el día. El problema es que, muchas veces, no lo hacen de forma, digamos, discreta. Basura, suciedad, alguna incomodidad a los viandantes o incluso peleas son el día a día de lo que ven vecinos y comerciantes.

Lo sabe Fran, que tiene una tienda de fotografía al lado, bajo unos soportales, y sufre con mucha frecuencia la presencia de estas personas. “Cuando hace mucho sol o llueve, se sacan de la iglesia se viene a refugiar al soportales”. Y esto implica tenerlos cerca “montando follón con sus perros, sus bolsas... en muchos casos no me dejan entrar la gente en la tienda”.

Un reguero de suciedad y clientes espantados

Además de las incomodidades cuando están, queda la suciedad cuando se marchan. “Se pongan donde se pongan todo quede lleno de colillas, lata, comida o es la hostia. Yo me paso el día limpiando el *** soportal”, lamenta Fran.

Y el consumo de alcohol y drogas provoca que, en muchas ocasiones, se peleen entre ellos. “Hace no mucho incluso salieron corriendo, uno de ellos se refugió en un soportal y lo apuñaló no sé con qué. El caso es que sangró y quedó sangrando en el suelo”. Es, en pleno centro de A Coruña “una situación muy del Bronx, no parece que estemos en A Coruña, parece que estemos en otro sitio”.

COPE La Policía Local identifica a una persona que increpaba a los viandantes en San Andrés

La situación afecta a su negocio y disuade a una clientela que es “en su mayoría bastante mayor” y “tampoco quieren complicarse la vida”. Cuenta Fran que "una señora me dijo: 'hubiera venido antes pero estaba esperando que se marcharan de la puerta'- Claro, tú no sabes qué te van a hacer”.

Robos puntuales

A Charo, empleada de una tienda de ropa de fiesta, le fueron a pedir dinero en una ocasión, le dijo al hombre que no, pero lo malo es lo que vino después. Salió y, “cuando estaba distraída, entró y me robó el teléfono móvil”. Sabe que era uno de los habituales de San Andrés porque “tenemos cámaras”.

Noela Bao El entorno de la Iglesia Castrense en A Coruña se ha acordonado puntualmente (imagen:2022)

Otro día, la sorpresa vino al abrir el negocio. “Abro la persiana, voy a hacer mis cosas y deahí a una hora, hora y media, veo a uno tumbado ahí con sus cosas”. Reconoce que sintió medio porque”no sé cómo va a reaccionar”. Optó por llamar a la policía “para que lo sacaran de ahí”.

¿Cómo prohibir a alguien estar en la calle?

Hasta ahora, nadie ha dado una solución a este problema, aunque a Fran le consta que se han intentado de forma “puntual” soluciones como “poner cintas como cuando hay alerta de tormenta para que la gente no pueda acceder ahí”, un acordonamiento que revierte en que “no acceden ellos ni la gente que normalmente suele usar este parque”. Tras unos días, todo vuelve a la situación inicial. En otras ocasiones, “se nota que refuerzan la presencia policial, pero son dos o tres días. Se marchan y vuelven otra vez”.

Noela Bao Banco acordonado en San Andrés (A Coruña)en 2022

Lamentan esta situación y recuerdan que renovar una calle no solo es preocuparse por su aspecto urbanístico. También de lo que hay dentro

El giro del bus que va justito

Otra de las cuestiones que no se ha solucionado es la del giro del bus desde San Andrés hasta la calle Sol. "Lo único que ha cambiado es que está la carretera perfecta", señala Charo. En los últimos años, este giro hizo que los buses reventasen el escaparate de la tienda en varias ocasiones y teme que "cualquier día nos vuelva a pasar otra vez".