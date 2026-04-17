La primera triple escala en A Coruña trae 6.600 pasajeros

A Coruña recibió este viernes por la mañana su primera triple escala de la temporada. Desembarcaron en el Puerto de A Coruña los cruceros Arcadia, Norwegian y Aidabella. Un total de 6.600 cruceristas, 8.650 personas, sumando tripulación. Esto supuso desplegar un operativo especial del puerto, con buses lanzadera dentro y mucho movimiento tanto en el muelle de trasatlánticos como en la plaza de Ourense.

Los cruceristas, de diferentes nacionalidades, muchos de ellos mapa en mano, desembarcaron con el objetivo de conocer la ciudad. Algunos por su cuenta y otros aprovechando la oferta de los diferentes tours turísticos. Una de las guías de estas empresas, Inés Cendón, explicaba el planning de una de estas compañías. "El tour que hacemos es en autobús y vamos al Castillo de San Antón, a la Torre de Hércules, paramos en el monumento al Pulpo y subimos también al Monte de San Pedro porque es muy bonito. En ocasiones organizamos tours a Santiago, pero no todos los días, depende un poco del barco que venga, del flujo que haya y del interés que se estime que puede haber", describe.

Tres barcos y diferentes nacionalidades. Para muchos de los cruceristas era su primera vez en A Coruña. Un grupo venido desde República Dominicana se maravillaba de los edificios modernistas de la ciudad. Matizaban, no obstante, que notaban un poquito de frío el tiempo. También desde el otro lado del Atlántico una pareja de Canadá visitaba A Coruña, en su primera vez en España. Esperaban poder visitar la Torre de Hércules. Y otra dupla, en este caso de Alemania, estaba aún expectantes sobre lo que podrían conocer de la urbe herculina.

líder de la cornisa cántabro-atlántica

Esta triple escala viene a reafirmar al Puerto de A Coruña como líder del sector en toda la cornisacántabro-atlántica, con más de 160 escalas y más de 400.000 pasajeros en los últimos años. Se traduce en un impacto económico de más de 40 millones de euros anuales en la ciudad y el área metropolitana. Esto suma el gasto directo de los turistas y tripulantes durante las horas que pasan en la ciudad. Un inmejorable escaparate para la ciudad y su proyección turística, como un destino clave para mucha de las navieras, que han encontrado en A Coruña una visita obligada.

El pasado mes de marzo el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacaba el auge del turismo de cruceros, durante una visita a la oficina de atención al crucerista de Miramar Cruises en A Coruña, junto a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo. Según datos de la Xunta de Galicia, la comunidad recibió cerca de 790.000 pasajeros de cruceros en 2025, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior y eleva su cuota en el mercado nacional hasta el 5,6 %.

En su comparecencia Merelles apuntaba que el gasto medio del turista internacional se sitúa en 124,12 euros, cifra muy superior al gasto medio general. Además, señalaba que el crucerismo "contribuye a la desestacionalización de la demanda, al traer visitas a lo largo del año".