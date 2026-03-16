Galicia afianza su poder en el turismo de cruceros con cifras récord de visitantes

El turismo de cruceros en Galicia está en pleno auge. Así lo ha destacado este lunes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una visita a la oficina de atención al crucerista de Miramar Cruises en A Coruña, junto a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo. Según datos de la Xunta de Galicia, la comunidad recibió cerca de 790.000 pasajeros de cruceros en 2025, lo que supone un incremento del 25 % respecto al año anterior y eleva su cuota en el mercado nacional hasta el 5,6 %.

Impacto económico y desestacionalización

Xosé Merelles ha subrayado el "impacto importante en las economías locales de las ciudades" que genera esta modalidad turística. En este sentido, ha explicado que el gasto medio del turista internacional se sitúa en 124,12 euros, cifra muy superior al gasto medio general. Además, ha señalado que el crucerismo "contribuye a la desestacionalización de la demanda, al traer visitas a lo largo del año".

MONCHO FUENTES Xosé Merelles, en la visita al centro de recepción de cruceristas de A Coruña

El director de Turismo de Galicia, que recibió a los más de 6.000 pasajeros del crucero Iona, también ha puesto en valor las ventajas competitivas de la comunidad. "Tiene una situación estratégica en las rutas marítimas internacionales, pero además cuenta con infraestructuras portuarias de primer nivel y ofrece recursos turísticos de gran atractivo, como nuestra enogastronomía", afirmó Merelles.

A Coruña, motor del crecimiento

El puerto de A Coruña se consolida como el principal receptor de cruceristas de Galicia, absorbiendo el 59 % del total. En 2025 alcanzó máximos históricos con 184 escalas y 465.199 pasajeros, que dejaron un impacto económico de 40 millones de euros. Las previsiones para 2026 apuntan a mantener cifras similares, con 180 escalas y más de 460.000 visitantes.

Durante el acto, Merelles también ha puesto en valor a la empresa gallega Miramar Cruises, fundada en 2012 y consolidada como una referencia en el mercado español de cruceros online. Su éxito, según el director, demuestra la rica economía que se genera alrededor de esta modalidad turística en la comunidad.