Llega a A Coruña el primer crucero de 2026: las claves de un año récord con quíntuple escala por el eclipse

Encaramos este viernes con sabor a lunes como el primer día laborable de 2026 y ojo, hay quien escoge A Coruña para dar los primeros pasos de este Año Nuevo. Para muestra, una imagen: la de un barco, blanco, azul y con dos chimeneas rojas

Se trata del 'Borealis' y está atracado en el Muelle de Trasatlánticos. Es el primer crucero que recala en A Coruña este 2026. Ha llegado desde Lisboa y estará hasta las 16:30h, cuando partirá al al puerto de Portsmouth, con más de 1800 personas a bordo. Tiempo suficiente para que los viajeros den un paseo por el centro encaren alguna excursión exprés por la ciudad o incluso hasta Santiago de Compostela, como atestiguan los buses que han recorrido esta mañana el interior de los terrenos portuarios.

Año récord

Este fin de semana está previstas la llegada del 'Bolette' el sábado, que atracará brevemente en Calvo Sotelo Sur con casi 1800 pasajeros. El domingo será el turno del Mein Schiff 3, con unos 2500 viajeros a bordo. Este mes de enero están previstas en total siete paradas de trasatlánticos y todo apunta a que se volverá a batir un récord en este transporte por mar.

Están previstas 180 escalas, lo que consolida al puerto coruñés a la cabeza de la península, como selaló en COPE el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. "Somos el primer puerto en cruceros de toda la cornisa cántabro-atlántica peninsular", recordaba en una entrevista.

Esto supone tener el mayor tráfico en los puertos que hay entre Lisboa y Le Havre, que es "el puerto que utilizan los turistas para ir a París". A Coruña duplica a "ciudades mucho más grandes y que tienen mucha tradición turística", por lo que Fernández Prado expresó su "alegría".

La advertencia de la tasa turística

Los cruceristas, por cierto, tienen que abonar desde este año la tasa turística que se aplica en la ciudad, que está ya complicando la contratación de cruceros en las ferias, de cara a 2028. El presidente portuario se preguntó la congruencia de este impuesto con "nuestro discurso de que somos una ciudad amable, donde nadie es forastero, y que queremos turistas".

"La sensación que da una tasa es que no quieres turistas", aunque dede el puerto están "peleando por que afecte lo menos posible". Para compensar el posible efecto negativo, la Autoridad Portuaria invertirá 10 millones de euros en un sistema OPS para que los barcos se conecten a la red eléctrica en puerto, lo que reducirá así las emisiones.

Quíntuple escala por el eclipse

Entre las curiosidades de este 2026, el 12 de agosto se espera una quíntuple escala de cruceros. Será el 12 de agosto, el día en el que A Coruña será un enclave único para poder ver el eclipse total de sol, un fenómeno que en la ciudad gallega no se repetirá hasta el año 2180 y que está atrayendo mucho turismo.

Eclipse solar

Comenzará en torno a las 20:20h de la tarde y será muy llamativo, tal y como destacaba Iñaki Ordóñez, miembro de la Comisión Nacional del Eclipse, en Herrera en COPE: "La luna va a ocultar completamente y de forma muy precisa el disco solar", lo que provocará una "oscuridad repentina" y se hará de noche "de manera muy rápida". "Incluso podremos ver algunas estrellas o planetas en el cielo", ha asegurado

Es importante buscar una buena ubicación para verlo, porque el sol va a estar muy bajo a esas alturas del día. Ordóñez ha incidido en buscar "un punto de observación en el que la dirección del cielo no esté obstaculizado por edificios o postes".