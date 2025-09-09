El popular método para combatir la avispa velutina en viñedos que no funciona, según la ciencia

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidade da Coruña (UDC) ha puesto en duda la eficacia de las trampas utilizadas contra la avispa asiática en los viñedos. La investigación, llevada a cabo por Yaiza R. Lueje, Amalia Jácome, Jaime Fagúndez y María José Servia y publicada en la revista Pest Management Science, concluye que las trampas actuales no solo tienen una eficacia muy baja, sino que también capturan muchos otros insectos que son beneficiosos.

Un problema complejo sin solución simple

El estudio se enmarcó en el proyecto “‘Viño e froita”, parte del programa de cooperación Leader. Se realizó un análisis exhaustivo en viñedos de dos zonas de Galicia, Betanzos y Condado do Tea, para determinar si las trampas realmente reducían el daño que la avispa asiática causa en las uvas.

Universidade da Coruña Trampa contra avispa velutina en un viñedo

Los resultados arrojaron nueva luz sobre la efectividad de estas trampas, sugiriendo que no son útiles. Además, se analizó cómo las características de las trampas y de los propios viñedos influían en la captura de avispas y otras especies. Este punto es crucial, ya que muchos de los insectos capturados accidentalmente, como polinizadores y controladores naturales de plagas, son vitales para el equilibrio de los ecosistemas.

Más trampas no significa menos daños

La investigación concluye que no hay evidencia de que el uso de trampas reduzca el daño en los viñedos, incluso cuando se duplicó o triplicó su cantidad. A pesar de su popularidad, esta técnica no está protegiendo eficazmente las cosechas de uva.

Europa Press Ejemplar de avispa asiática

Por ello, los autores desaconsejan el uso de trampas en el estado actual de conocimiento, ya que ningún modelo disponible es totalmente selectivo. Aunque colocar trampas justo antes de la cosecha puede ser más selectivo, los resultados demuestran que no es una solución eficaz para reducir los daños en la fruta.

Finalmente, los investigadores subrayan la importancia de seguir investigando y desarrollando métodos de gestión y protección de cultivos más sostenibles y efectivos. El objetivo es garantizar el futuro de la producción vitivinícola en las zonas afectadas por esta especie invasora sin comprometer la conservación de los insectos nativos y el ecosistema en su conjunto.