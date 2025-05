La primavera no es sólo la estación de las flores, es la de la batalla contra la avispa asesina

La avispa asesina ataca de nuevo, por eso nunca hay que bajar la guardia. La primavera es su aliada y se propaga como la espuma.

Por eso en primavera se pone en marcha el tradicional trampeo, con el objetivo de capturar a sus reinas y diezmar el enjambre. Este año ya se ha instalado buen número de trampas. En total serán 20.000 en la comunidad gallega, con el objetivo de capturar cuantas más reinas mejor.

Para hacernos una idea de cómo van los datos, en 2024 se colocaron en Galicia 20.500 trampas con las que la cifra de capturas de avispas reina ascendió a 110.000.

La presencia de más o menos velutinas viene condicionada por el tipo de primavera que tengamos pero lo que está asegurada es su presencia, ya sea mayor o menor. Si la primavera es fría y húmeda hay menos, pero si la primavera es un esplendor de buen tiempo, abundan.

población mermada

Este año la lucha avanza bien y desde SEAGA, la empresa pública de Servicios de la Xunta de Galicia que se encarga del Plan de Gestión contra la Avispa Velutina desde el año 2020. Una campaña que consiste en la eliminación y neutralización de nidos de avispa velutina y, por otro lado, la campaña de trampeo. A estas alturas ya llevan capturadas varios miles en la comunidad, así que esperan que el saldo sea importante en el mes de junio cuando finalice. El técnico de SEAGA, Antonio Cabana, explica que este año se nota un descenso de población, no sólo influye el tiempo, también la campaña tan activa que llevaron a cabo el año pasado. Una campaña "conjunta, coordinada y muy efectiva".

Vellutina

Insiste en que todo es importante "el clima y la captura de reinas en la primavera, para evitar que hagan los nidos primarios y secundarios que son los que causan tantos daños en la apicultura y molestias a la gente en el ecosistema".

Como las avispas hacen tanto daño, toda ayuda es poca y es básico actuar en varios frentes. Esto implica la colaboración ciudadana. ¿Qué tenemos que hacer si descubrimos un nido de velutina? Si vemos un nido, lo primero es llamar al número de teléfono 012, para que gestionen la retirada. Si tenemos jardines o terrenos, podemos hacer algo más, nuestras trampas caseras.

ELABORAR UNA TRAMPA CASERA

Antonio Cabana afirma que es muy sencillo, así que cualquier persona con muy pocos ingredientes y una botella de plástico cortada puede hacer su propia trampa.

El mejunje tiene que llevar agua, azúcar y levadura. Antonio Cabana indica que "es importante colocarla cerca de árboles como las camelias, que son las preferidas por las velutinas para alimentarse". Además hay que echar algo de alcohol, vinagre o bebida fermentada porque esto evita que caigan en ella las abejas.

Insiste el técnico del Seaga en lo de siempre, la lucha contra la avispa velutina es larga, "compleja, que no se va a erradicar" y para toda la vida; hay que aprender a convivir con ella. Esto consiste en minimizar los daños. También subraya que no hay que generar mucha alarma social, que estemos tranquilos porque "si no se la molesta no va a atacar".