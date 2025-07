¿Por qué la Orquesta Sinfónica de Galicia está cancelando conciertos?: "Situación crítica"

Lleva poco más de un mes en el cargo y se ha encontrado con una situación que seguro que no le hubiera gustado tener que afrontar. La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) no pasa por sus mejores momentos económicos y el nuevo gerente del Consorcio de Promoción para la Música, del que depende la orquesta, Juan Antonio Cuéllar, ha tenido que tomar alguna medida "drástica". Aunque reconoce que conocía esta situación cuando se preparó para optar a este puesto, no esperaba la magnitud del reto. "Sabía que había una situación crítica desde el punto de vista de la sostenibilidad. Lo que no me esperaba era la magnitud", admite.

La crisis, según explica Cuéllar, no es nueva. Los déficits presupuestarios se vienen acumulando desde 2022 y que amenaza con repetirse también en este 2025. "Estamos a las puertas de tener el mismo comportamiento este año, si no hacemos un viraje importante". Apunta que "los costes van creciendo", sobre todo, los relacionados con la contratación de personal mientras que "las aportaciones, pues por su naturaleza pública, no pueden tener un incremento que vaya de la mano de estas exigencias. Entonces, cada vez, el presupuesto se lo lleva más la nómina y cada vez queda menos margen para hacer una programación", añade.

DEUDA

El gerente explica que, aunque no hay una deuda como tal, sí existe un "rezago de caja o tesorería" que se traduce en pagos atrasados a proveedores. "En este momento, ya hemos cubierto hasta el mes de febrero. Estamos pagando las facturas de marzo", apunta. A su llegada, el desfase alcanzaba el millón cuatrocientos mil euros; hoy, gracias a las ayudas de las administraciones públicas y entidades privadas ya se encuentra por debajo del millón de euros. "El objetivo es cerrar el año sin déficit", remarca.

MEDIDAS

El plan de Cuéllar se basa en dos pilares: reducir el gasto, "tratar de evitar al máximo cualquier gasto que no sea absolutamente indispensable", y aumentar los ingresos. "Lo que sí vamos a hacer es un esfuerzo por incrementar los ingresos por taquilla", señala.

Recalca que los salarios de los músicos, el alma de la Sinfónica, "no se tocarán, eso no se ha puesto en duda en ningún instante". Sí se han visto obligados a tomar decisiones difíciles: "sí hemos cancelado solistas, hemos cancelado directores, hemos cambiado la programación". En este sentido, se ha suspendido el esperado concierto de la Orquesta Joven previsto para agosto dentro de las fiestas de María Pita. Aún así, promete que la calidad artística no se verá comprometida. "Honrar la programación y a nuestros abonados es clave para salir adelante", señala.

patrocinios de empresas privadas

Cuéllar también trabaja para captar nuevos patrocinios de empresas privadas, aunque aún no hay anuncios concretos. "Hemos tenido contactos maravillosos que no tenemos ahorita el deseo de comunicarlos. Me he encontrado con un empresariado sensible y comprometido con la cultura lo que abre muchísimas puertas", asegura, esperanzado con que los frutos de estas gestiones empiecen a verse a finales de año.

De cara al futuro próximo, la Orquesta seguirá sonando en el Palacio de la Ópera y en auditorios de toda Galicia, y ya se cocina un concierto multitudinario en el Coliseum coruñés.