A nova cara de Santa Cristina: así é o cómodo bulevar de Oleiros (A Coruña) con máis espazo para os peóns
Cun investimento de 1,7 millóns de euros da Deputación da Coruña, a emblemática avenida transfórmase para dar prioridade ás persoas, con beirarrúas máis amplas e unha estética renovada
Coruña - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
A avenida de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), viviu este luns a súa posta de longo. Non porque Richard Gere e a súa muller puxeran a súa ollada neste lugar, senón pola reinauguración da súa avenida principal tras unha remodelación integral que lle confire unha imaxe renovada. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, e a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, foron os encargados de estreala, malia a chuvia, tras un investimento de 1,7 millóns de euros por parte da institución provincial.
Valentín González Formoso subliñou que esta obra de remodelación “era moi necesaria”. O presidente provincial incidiu en que “Santa Cristina é un lugar de referencia en toda a provincia para o paseo, un lugar de encontro para toda a veciñanza”, remarcando que “esta avenida necesitaba un revulsivo”.
Un revulsivo centrado, segundo repasou, na “mobilidade accesible, con espazos verdes e que fomenten a mobilidade sostible”. Formoso tamén fixo fincapé en “todo aquilo que non se ve”, como a “renovación das tubaxes e o soterramento de liñas de telecomunicacións”. En definitiva, concluíu, “1,7 millóns de euros moi ben investidos, para que a desfrute toda a provincia, especialmente a veciñanza de Oleiros, que é a verdadeira protagonista desta obra”.
Agradecemento e satisfacción veciñal
Pola súa banda, o rexedor oleirense, Ángel García Seoane, agradeceu o esforzo do presidente provincial para acometer uns traballos “que levaban moitos anos esperando”. Nun ambiente de boa sintonía, recoñeceu que foi o propio Formoso quen o animou a desenvolver esta obra. “El díxome un día: ‘Oes, e por que non abordamos o tema de Santa Cristina?’. Como era moi caro, eu non me atrevía a dicirllo, pero ao final celebrouse”, explicou Seoane, asegurando que “os veciños están encantados”.
García Seoane remarcou que “a avenida gañou en todos os sentidos”, e iso nótase, por exemplo, “na adquisición de locais baleiros para hostalaría e novas empresas”, o que supón un pulo económico para a zona.
Máis espazo, máis verde e máis accesible
A intervención serviu para reordenar completamente a transitada avenida, humanizando o espazo con beirarrúas máis amplas, puntos de encontro e áreas axardinadas. As obras conservaron as prazas de aparcamento debido á forte demanda na contorna, pero cun novo deseño máis accesible e estético. Ademais, a mediana que separa os carrís de circulación foi reducida para gañar espazo para os peóns na marxe esquerda.
A vexetación ten agora un maior protagonismo e as árbores xa existentes foron integradas na nova planificación. Tamén se procedeu á renovación integral do alumeado público, cun sistema LED máis eficiente, e á instalación de novo mobiliario urbano. Finalmente, retiráronse os postes de electricidade para soterrar todas as liñas que pasaban pola avenida, mellorando notablemente a estética de toda a travesía.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.