A nova cara de Santa Cristina: así é o cómodo bulevar de Oleiros (A Coruña) con máis espazo para os peóns

Cun investimento de 1,7 millóns de euros da Deputación da Coruña, a emblemática avenida transfórmase para dar prioridade ás persoas, con beirarrúas máis amplas e unha estética renovada

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane
Noela Bao

Reinauguración de la avenida de Santa Cristina en Oleiros (A Coruña)

Redacción COPE Coruña

Coruña - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

A avenida de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), viviu este luns a súa posta de longo. Non porque Richard Gere e a súa muller puxeran a súa ollada neste lugar, senón pola reinauguración da súa avenida principal tras unha remodelación integral que lle confire unha imaxe renovada. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, e a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, foron os encargados de estreala, malia a chuvia, tras un investimento de 1,7 millóns de euros por parte da institución provincial.

Valentín González Formoso subliñou que esta obra de remodelación “era moi necesaria”. O presidente provincial incidiu en que “Santa Cristina é un lugar de referencia en toda a provincia para o paseo, un lugar de encontro para toda a veciñanza”, remarcando que “esta avenida necesitaba un revulsivo”.

Percorrido pola avenida de Santa Cristina

Deputación da Coruña

Percorrido pola avenida de Santa Cristina

Un revulsivo centrado, segundo repasou, na “mobilidade accesible, con espazos verdes e que fomenten a mobilidade sostible”. Formoso tamén fixo fincapé en “todo aquilo que non se ve”, como a “renovación das tubaxes e o soterramento de liñas de telecomunicacións”. En definitiva, concluíu, “1,7 millóns de euros moi ben investidos, para que a desfrute toda a provincia, especialmente a veciñanza de Oleiros, que é a verdadeira protagonista desta obra”.

Agradecemento e satisfacción veciñal

Pola súa banda, o rexedor oleirense, Ángel García Seoane, agradeceu o esforzo do presidente provincial para acometer uns traballos “que levaban moitos anos esperando”. Nun ambiente de boa sintonía, recoñeceu que foi o propio Formoso quen o animou a desenvolver esta obra. “El díxome un día: ‘Oes, e por que non abordamos o tema de Santa Cristina?’. Como era moi caro, eu non me atrevía a dicirllo, pero ao final celebrouse”, explicou Seoane, asegurando que “os veciños están encantados”.

García Seoane remarcou que “a avenida gañou en todos os sentidos”, e iso nótase, por exemplo, “na adquisición de locais baleiros para hostalaría e novas empresas”, o que supón un pulo económico para a zona.

Máis espazo, máis verde e máis accesible

A intervención serviu para reordenar completamente a transitada avenida, humanizando o espazo con beirarrúas máis amplas, puntos de encontro e áreas axardinadas. As obras conservaron as prazas de aparcamento debido á forte demanda na contorna, pero cun novo deseño máis accesible e estético. Ademais, a mediana que separa os carrís de circulación foi reducida para gañar espazo para os peóns na marxe esquerda.

Outra imaxe da reinauguración da avenida de Santa Cristina

Deputación da Coruña

Outra imaxe da reinauguración da avenida de Santa Cristina

A vexetación ten agora un maior protagonismo e as árbores xa existentes foron integradas na nova planificación. Tamén se procedeu á renovación integral do alumeado público, cun sistema LED máis eficiente, e á instalación de novo mobiliario urbano. Finalmente, retiráronse os postes de electricidade para soterrar todas as liñas que pasaban pola avenida, mellorando notablemente a estética de toda a travesía.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

