Qué sucede con un vehículo cuando entra en un desguace: así funcionan

Conocemos cuál es el proceso de un vehículo una vez entra en este tipo de instalaciones.

Desguace
Miguel Ángel Reyes, gerente de Desguace Córdoba

Fran Durán

Córdoba - Publicado el

1 min lectura5:36 min escucha

