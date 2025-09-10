Richard Gere y Alejandra Silva compran en Galicia una mansión de 10 millones de euros con vistas al mar

La relación entre Richard Gere, de 76 años, y Alejandra Silva, de 42, comenzó en 2015. A pesar de que pocos creían en su futuro, la pareja ha demostrado que su amor es sólido. Se casaron en 2018 y tienen dos hijos en común, que se suman a los que cada uno tenía de relaciones anteriores, formando una familia de cuatro.

Inicialmente, la pareja residió en la mansión del actor en New Canaan (Connecticut, EE. UU.). Sin embargo, en 2024, Gere vendió la propiedad y se mudaron a Madrid. El motivo, según sus propias palabras, fue el “amor a su mujer”. En la capital española, adquirieron una vivienda en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Alcobendas.

EFE El actor estadounidense Richard Gere recibe el Goya Intarnacional

Un nuevo hogar en la tierra de Alejandra

Alejandra Silva tiene profundas raíces en A Coruña. Su bisabuelo, Rosendo, adquirió un terreno en los acantilados de la playa de Bastiagueiro, en Oleiros, a 10 km de la ciudad. Allí construyó una gran finca familiar para mantener unida a su extensa descendencia.

La finca familiar de los Silva en Bastiagueiro cuenta con siete casas independientes de granito y piedra, con unas diez habitaciones cada una, diseñadas para que toda la familia pudiera veranear junta. El complejo ofrece unas vistas espectaculares a la playa y a la bahía.

El amor de Gere por Galicia

Alejandra ha pasado innumerables veranos en Bastiagueiro, y junto a Richard Gere y sus hijos, han continuado la tradición. El actor, conocido por su carácter familiar, quedó prendado de la zona y decidió buscar una propiedad de características similares: una casa espaciosa, con vistas al mar y, aunque necesitara reformas, lista para ser habitada. La búsqueda no fue sencilla, ya que la oferta de este tipo de propiedades es escasa.

Una propiedad de 10 millones de euros

Según ha informado la revista SEMANA, la pareja ha encontrado finalmente lo que buscaba en la playa de Santa Cristina, muy cerca de Bastiagueiro. Tras visitar una propiedad de la familia Quiroga, que descartaron por no tener vistas al mar, consiguieron que Beatriz Aler les vendiera su impresionante casa por una cifra que, según la publicación, ronda los 10 millones de euros.

La nueva propiedad de los Gere es una casa construida en los años 20, con un pinar y una piscina ‘en forma de riñón’ de estilo clásico. Se puede acceder a ella tanto por la playa, a través del Camino del Polvorín, como por la carretera que conecta Santa Cristina y Bastiagueiro.