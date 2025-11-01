Agropopular Extremadura del sábado 1 de noviembre de 2025

Extremadura suspende ferias ganaderas como medida preventiva por la dermatosis nodular contagiosa, aunque no registra casos, la enfermedad sí aparece en Geronai. El Gobierno central coordina la situación y aporta fondos para la vacuna. Surge controversia entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura debido a la modificación de la DOP Guijuelo, que rebaja el porcentaje mínimo de raza ibérica del 75% al 50%, postura que Extremadura rechaza y pide un trámite de oposición nacional. La región también se prepara para el Congreso Mundial de Ganadería Sostenible del 12 al 14 de noviembre en Don Benito y Trujillo, donde se defiende el papel clave de la ganadería para un futuro mejor y se desvincula del cambio climático. Finalmente, el sector ovino de carne anticipa estabilidad de precios en el cordero para Navidad, a pesar del impacto de la lengua azul en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.