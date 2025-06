El museo que has visitado obligatoriamente si eres de Galicia: 40 años de 'prohibido no tocar'

Es imposible que alguien de A Coruña no haya pisado nunca la Casa de las Ciencias. Y si hablamos de Galicia entera, la cifra de visitantes es igualmente abrumadora, porque este museo, que instauró el lema 'Prohibido no tocar' es una de las visitas escolares más populares desde hace décadas.

Este 1 de junio de 2025, el primero de los Museos Científicos Coruñeses, símbolo indiscutible de la divulgación científica, cumple 40 años. Y lo ha celebrado como mejor sabe: con las visitas escolares que descubren en la cima del parque de Santa Margarita que la ciencia puede ser mucho más divertida que en los libros de texto.

La visita que nunca falta en el cole

Los alumnos y alumnas de quinto de primaria del colegio Rosalía de Castro, en A Coruña han sido parte de esta celebración. Entre ellos, Darío, que tiene muy claras sus secciones favoritas del museo: “Una de las cosas que más me gusta es el planetario”, comenta, “fuimos al Planetario a ver varios tipos de estrellas y películas. También porque a mi hermana le gusta bastante ver los pollitos conmigo”.

Noela Bao Visita escolar a la Casa de las Ciencias

Lía no duda ni un segundo cuando se le pregunta por su lugar favorito: “En verdad, a mí me gusta todo, todo, todo. Me mola un montón porque es sobre ciencia, y a mí me gusta mucho. En casa veo vídeos en plataformas sobre los planetas, astronautas, cosas que pasaron hace años”. Tiene claro que su vocación estará en la ciencia. Y Darío, aunque no lo sepa todavía, también irá por ahí: “Más que la ciencia, me gustaría mucho ser programador”, dice.

Noela Bao Lo que quiere ser Darío de mayor

Vocaciones científicas desde la infancia

Es difícil calcular cuántas vocaciones científicas han nacido entre el péndulo de Foucault y la cúpula del Planetario, pero para muchas personas, esta forma de enseñar fue determinante. Blanca Fernández, hoy investigadora en el campo del hidrógeno verde, reconoce su impacto: “Sí que afectó mucho la Casa de las Ciencias en mi decisión de hacer ingeniería. Siempre fui supercuriosa, y cuando venía aquí alucinaba con cómo se podía trasladar lo que estudiábamos en clase a esto”, cuenta. “Como ingeniera, fue muy importante para imaginarme cómo es inventar cosas nuevas, no solo estudiar las que ya existen”.

Noela Bao Mujeres científicas, en el 40 aniversario de la Casa de las Ciencias

Blanca es joven. Socorro Castro, con más años de experiencia como investigadora, participa habitualmente en acciones de divulgación científica en centros escolares: “Es muy importante ir a los coles y que los niños puedan ver y preguntar a alguien que trabaja en ciencia. Ponerle cara a la investigación”, afirma.

Desde los centros educativos lo tienen claro. Docentes como Hervilia Seco y Cristina Naya defienden el aprendizaje vivencial: “Relacionar la ciencia del instituto con lo que vemos aquí, que es mucho más práctico, entusiasma muchísimo más a los alumnos”, explican. “Siempre defendemos la enseñanza de las matemáticas a través del descubrimiento y la manipulación de materiales. La conexión con la ciencia es total”.

Cuatro millones de visitas y mirando al cielo

Desde su apertura en 1985, la Casa de las Ciencias ha recibido más de cuatro millones de visitantes. Y espera muchos más, gracias a su constante renovación de módulos y a un modelo que comenzó como una apuesta por la excelencia científica y acabó sumando cultura y turismo. Fue el primero de los Museos Científicos Coruñeses, gracias a la apuesta de Francisco Vázquez y Ramón Núñez, y es hoy una visita imprescindible para cualquier turista que recale en A Coruña.

El museo ya trabaja en su próximo gran hito: el eclipse de 2026. Marcos Pérez, director del museo desde 1997, avanza los planes: “Estamos inmersos en la preparación de los contenidos para el eclipse del año que viene, que volverá a poner a A Coruña como foco de actualidad científica y astronómica. Será la primera capital donde se podrá ver el eclipse del 12 de agosto”.

Observación del eclipse con cajas oscuras en la Casa de las Ciencias de A Coruña

El 40 aniversario se conmemoró este viernes con el entierro de una cápsula del tiempo y música. En los soportales del edificio sonó el Divertimento de Mozart, una pieza perfecta para resumir una de las claves del éxito de esta joya de la ciencia que atesora A Coruña con orgullo.