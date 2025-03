El día que no se hizo de noche: así se vio el eclipse parcial de sol en A Coruña

El día no se hizo noche, tan solo en el momento más álgido del eclipse se perdió un poco de luminosidad, pero la expectación en A Coruña ante el mordisco de la luna al sol fue enorme. Mar tiene seis años y explicaba de forma muy simple lo que estaba pasando: "El sol se va a tapar, lo va a tapar la luna porque se puso delante". Un fenómeno astronómico que, a pesar de haber sido ampliamente anunciado, aún había algún que otro despistado que mostraba su sorpresa ante lo que estaba pasando, "¿es hoy?, me acabo de enterar".

A los pies de la Casa de las Ciencias de A Coruña se agolparon cientos de personas que observaron este fenómeno con gafas homologadas o con "cajas oscuras". Un elemento "seguro" para ver este eclipse como aseguraba Begoña Duro, de la Agrupación Astronómica Ío. "Tiene el mismo principio que una cámara fotográfica", apuntaba, "por un lado entra la luz y en el fondo de la caja hay un papel blanco donde se proyecta el sol y la sombra".

Telescopios instalados en la Casa de las Ciencias de A Coruña

elementos seguros para ver el eclipse

El director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez, indicaba como son exactamente estas cajas. "Hay un tubo. En el extremo de ese tubo que mira al sol se hace una ventana con papel de aluminio donde se le hace un agujero pequeño con un alfiler. En el otro extremo de la caja se hace otro recorte para mirar por dentro y se pone un folio blanco que hace de pantalla", detalla Marcos Pérez. "Son elementos que tienes en casa y esto se hace en 10 minutos y la imagen es mucho más grande que con un filtro solar", destaca.

Elisabeth utilizó un objeto tan curioso para ver el eclipse como una bandeja de horno de pizzas, "de esas que están agujereadas por abajo para que la pizza quede más crujiente". Como esta bandeja, vale, según Elisabeth, "una espumadera o hacer unos agujeritos en una cartulina. Con que te pongas de espalda al sol y lo proyectes contra un fondo blanco se ve". Apunta, además, que se puede ver "a través de las ramas de los árboles. Si no tienes gafas, es una forma muy fácil de ver el eclipse".

Una bandeja de pizza para ver el eclipse parcial de sol en A Coruña

Raquel llevaba una caja de cereales que transformó ella misma para poder ver el eclipse. "Hay tutoriales en youtube que son superfáciles. Solo necesitas una caja de cartón, cuanto más larga se va a ver mejor, un poquito de papel Albal y sellar todo con cinta para que no haya fugas y ya está. Enfocas el sol al agujerito que haces en el papel Albal y lo ves reflejado en el fondo", explica.

¿CÓMO SE HA VISTO?

Borja ha utilizado una caja oscura para ver el eclipse. "Guapísimo el tema", aseguraba, "yo lo había visto ya hace muchísimos años, cuando era un enano, pero chulísimo". Se pudo observar pero, en la práctica, poco se notó. Raquel señalaba que "se nota un poquito que ha bajado la intensidad de la luz y del sol, pero no se va a hacer de noche ni se va a parar nada".

Observación del eclipse con cajas oscuras en la Casa de las Ciencias de A Coruña

Mar de seis años se quejaba "tendría que parecer una media luna, pero mi madre no me lo enfoca bien, pero aún así se ve, pero medio eh". Mónica es su mamá y afirmaba que habían aprovechado la quedada para "traer a los peques porque es su primera vez, les gusta mucho todos los temas de planetas, de estrellas y demás y es la opción de que lo vean en directo por primera vez".

Mónica aseguraba que es algo que no te puedes perder, al menos una vez en la vida. "Yo siempre que me puedo escapar, me hace mucha ilusión. Me parece un evento de esos que no te puedes perder", subraya.

eclipse total de sol

Todas las miradas ahora puestas en el eclipse total del 12 de agosto de 2026 en el que ahí sí el día se volverá noche. En este sentido, Begoña Duro convoca "a todo el mundo que se prepare un picnic de media tarde porque va a haber un eclipse total, desde 1905 no ocurría esto. En A Coruña va a tardar más de 400 años en volver a ocurrir. Entonces, yo me lo pensaría porque va a ser un acontecimiento que vas a poder ver una vez en la vida, en tu ciudad".

La convocatoria de la mañana de este sábado ha servido, además, de "prueba de concepto" para el eclipse total del próximo año. El director de los Museos Científicos Coruñeses señalaba que es un acontecimiento que "prácticamente nadie que esté hoy vivo en A Coruña vio en A Coruña".

Raquel ya ha visto un eclipse total de sol y, además, de hacerse de noche por el día "los pájaros, los animales se quedan callados porque les da impresión que se haga de noche". Habrá, por tanto, que prepararse para un evento llamado a ser único en nuestra vida.