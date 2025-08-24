El misterio de la tasa turística de A Coruña: los hoteles siguen sin saber cómo se implantará

La implantación de la tasa turística en la ciudad de A Coruña es un misterio. El Ayuntamiento herculino tenía previsto que el nuevo impuesto municipal entrase en vigor el 1 de septiembre, tras la aprobación definitiva en el pleno. Sin embargo, a poco más de una semana de su teórica puesta en marcha, la incertidumbre en el sector hotelero es total.

Las cuentas administrativas no dan

De ello se ha hecho eco el PP, que se ha reunido con el presidente de Hospeco, la Agrupación de Hospedaje de A Coruña. Según los populares, en el encuentro, Agustín Collazos trasladó su “preocupación” por que la ordenanza, aprobada en pleno el 31 de julio, aún no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a pesar de que el Gobierno municipal anunció su entrada en vigor en septiembre. Tampoco han sido informados de cómo será el procedimiento para implantarla.

PP A Coruña Reunión de Hospeco con el PP de A Coruña este mes de agosto

Los populares piden acabar con la “incertidumbre” del sector, a quien “PSOE y BNG castigan con un nuevo impuesto sin consenso. Entienden que es un “doble castigo”, por aprobar una tasa turística innecesaria y sin consenso y por la incertidumbre que supone no aclarar cuándo y cómo entrará en vigor tras su aprobación hace casi un mes.

Noela Bao Señales indicativas para turistas en A Coruña

Petición de diálogo con un sector castigado

El PP pide diálogo con los hoteleros ante un nuevo impuesto “sin negociar ni consensuar” que “supone una barrera más a un sector que aún se está recuperando tras años muy difíciles”. Critican el pago de tasas como IAE, IBI o basura “superiores a las de los particulares”, lo que supone una “carga innecesaria” en un contexto económico incierto.

Los populares inciden en que la tasa turística “ha demostrado ser contraproducente en otras ciudades españolas” en una ciudad de 250.000 habitantes en la que “no existe presión turística ni sobresaturación”. El año pasado llegaron 486.000 pernoctantes (menos de dos por habitante), la ocupación media anual ronda el 68% y solo en julio y agosto supera el 80%, pero nunca llega al 100%.

“Claro abandono” del turismo

El concejal popular Gonzalo Mora enmarca esta zozobra en un contexto de “claro abandono” de la política turística de A Coruña, sin gerente desde hace año y medio, o sin acciones de promoción eficaces. Uno de los datos en los que se apoyan es en la caída del turismo de congresos en un 27%. En 2023 hubo 27 de estas citas y en 2025 solo hay 22 previstos, de los que solo tres superan los mil participantes.