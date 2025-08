Hosteleros de A Coruña se rebelan contra la tasa turística: “Impuesto revolucionario"

El sector hostelero de A Coruña ha alzado la voz contra la entrada en vigor de la tasa turística, que a partir del 1 de septiembre obligará a los visitantes a pagar entre 1 y 2,5 euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento. La medida ha generado un profundo malestar entre empresarios hoteleros y hosteleros, que consideran que la ciudad no sufre una presión turística suficiente como para justificar este nuevo pago.

Desde Hospeco, la Asociación de Hospedaje de A Coruña, Conchi Labrador, directora del Hotel Hesperia, ha tildado el pago de "impuesto revolucionario". “Pensamos que realmente la ciudad no tiene tal concentración turística. Nuestra ocupación no supera el 60% en meses de alta demanda y no llegamos al 50% en los de baja. Comparándonos con ciudades que sí tienen puesta la tasa turística y que rondan ocupaciones del 80%, realmente pensamos que esta medida es innecesaria”, comentó en COPE Coruña.

Además, ha criticado la falta de diálogo por parte del Ayuntamiento: “No se han sentado con nosotros. Yo creo que cada uno conoce bien el sector en el que trabaja y enriquece hablar con las diferentes partes para llegar a un consenso”.

Dificultades prácticas y rechazo al fondo de la tasa

Uno de los puntos más controvertidos para los hoteleros son las exenciones anunciadas (como congresistas o deportistas federados), que resultan, en palabras de Labrador, muy difíciles de aplicar en la práctica. “Va a ser muy complicado en las recepciones. No sabemos si los clientes vienen a congresos, si son federados o no. Hay muchísimas cosas en el aire que no nos quedan claras”.

Noela Bao Palexco, Palacio de Exposiciones y Congresos de Coruña

Además de las complicaciones operativas, preocupa el mensaje que se lanza al visitante. “Casi lo estamos tratando como si fueran nuestros enemigos. El turismo da de comer a muchísima gente. Años atrás peleábamos por traer cruceros, y ahora casi que estamos queriendo que no vengan. Estamos diciendo a la gente ‘no, perdona’ con esta tasa”.

Un impuesto que puede lastrar la llegada de visitantes

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, ha sido aún más contundente: “Estamos muy descontentos con la imposición del nuevo impuesto turístico. Digo impuesto, no tasa, porque no genera ningún beneficio para el sector ni para la ciudadanía y lo único que hace es que posibles turistas dejen de venir”.

Noela.Bao Terrazas en la Plaza de María Pita de A Coruña

Cañete advierte del riesgo de que esta tasa, hoy simbólica, pueda dispararse: “Comienza con una tasa pequeña de 1,5 a 2,5 euros, pero hemos visto que en otras ciudades como Barcelona ya está en 15,50 euros. Entendemos que esto es un comienzo, pero que la idea del Ayuntamiento es seguir subiéndola”.

Y añade: “No existe la presión turística necesaria en la ciudad de A Coruña. Localidades turísticas de primer orden como Sanxenxo no tienen tasa turística ni prevén implantarla. Es un impuesto ideológico”.

Un verano fuerte, pero con incertidumbre

En cuanto a la temporada actual, desde Hospeco confirman que julio y agosto presentan buenas cifras: “Agosto se presenta en las mismas líneas del año pasado, con una ocupación media del 90%”. Sin embargo, insisten en que el reto no es gestionar una supuesta masificación, sino desestacionalizar el turismo: “El trabajo debería ir por mantener la ciudad viva durante los 12 meses del año, crear empleo, no poner trabas que desincentiven a los visitantes”.

Concello da Coruña Fiestas de María Pita - concierto de Omar Montes

Tanto desde Hospeco como desde la Asociación Provincial de Hostelería, la petición es clara: retirar o, al menos, replantear la tasa turística con diálogo y consenso.