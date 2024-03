El "infierno" de unos vecinos de A Coruña: "un bombardeo total todo el día"

Vecinos de la coruñesa calle Luis Pita, en A Pasaxe, siguen denunciando los inconvenientes que les causan desde hace casi un año las obras para construir un edificio en un terreno colindante. Álex, un vecino de la zona lo describe como "un infierno". "Todos los días, ocho de la mañana: sacudidas en la urbanización de dinamita, picado de piedra. Es increíble", explica mientras el ayuntamiento de A Coruña "brilla por su ausencia". Apunta, además, que los vecinos tienen niños y mascotas que están "temblorosos" todo el día.

Los últimos inconvenientes: una voladura necesaria para quebrar el lecho de roca pero que causó el desprendimiento de varias piedras de granito, algunas de varias toneladas que se llevaron por delante una valla metálica. Es una zona en la que los vecinos suelen dejar aparcados sus coches porque hay falta de espacio de aparcamiento. Sin embargo, Álex asegura que algún vecino se dedicó a avisar al resto de residentes "que no se dejara el coche que había unas piedras medio sueltas". "Menos mal que no había nadie y que no pasó una desgracia", subraya.

Álex apunta que técnicos de la empresa constructora acudieron al inmueble para revisar los pisos por si tenían "grietas" antes de realizar las voladuras."Que no nos aparezcan grietas a partir de ahora", añade. Pero no sólo eso, desde la rotura de una tubería por las excavaciones y con los movimientos de tierras que se están realizando también sufren episodios de turbidez de agua, incluso en la piscina.

Muchos ya han presentado denuncias ante la empresa municipal de aguas de La Coruña (EMALCSA) y el ayuntamiento y no descartan pedir indemnizaciones por daños y perjuicios. Ya lo hicieron cuando se rompió la tubería y se les inundaron los garajes, los trasteros y la sala de máquinas de los ascensores que durante un tiempo quedaron inoperativos. Por esto, la comunidad sí fue indemnizada.