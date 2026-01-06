De las misiones internacionales de la OTAN a los submarinos de última generación

Capitanía General de Cartagena ha acogido la tradicional ceremonia de la Pascua Militar, un acto en el que el almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella, ha destacado el papel crucial de los militares de la Región de Murcia. En su discurso, el almirante ha transmitido la felicitación del rey y ha tenido un "recuerdo emocionado de gratitud y afecto a los militares que han fallecido durante el año 2025".

Cuquerella ha puesto en valor el sacrificio de los efectivos desplegados fuera de España, especialmente en fechas señaladas. Ha recordado que, aunque "nuestro compromiso adquirido con España lleva implícitas estas separaciones", es importante reconocer el esfuerzo que supone tanto para ellos como para sus familiares.

Despliegue internacional en zonas de conflicto

El almirante ha detallado la intensa actividad de las unidades murcianas en el exterior, en misiones de la OTAN, la UE y la ONU. Ha subrayado la labor del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, que ha continuado su despliegue en Turquía y en el flanco este de la Alianza en Letonia, además de participar en ejercicios de defensa antimisil.

Asimismo, ha mencionado la participación del Regimiento Zaragoza número 5 de paracaidistas en ejercicios en el este de Europa y el destacamento permanente en Irak del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.

La Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en Cartagena, también está presente en Irak liderando operaciones especiales.

En el ámbito naval, los cazaminas 'Tajo' y 'Sella' se han integrado en agrupaciones de la OTAN, y los submarinos Galerna e Isaac Peral han participado en la operación 'Sea Guardian'. Por su parte, la Guardia Civil ha participado en misiones en países como Gambia, Malí, Líbano o Senegal.

El Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 ha continuado su despliegue en Turquía y en el flanco este de la Alianza en Letonia" Vicente Cuquerella ALMART

Modernización y capacidades nacionales

Dentro de las fronteras nacionales, el almirante ha resaltado el "trabajo constante y callado" de las unidades, como la participación en la limpieza tras la DANA de 2024 o la formación de militares ucranianos. Según Cuquerella, "el ofrecimiento de servicio permanente sin esperar reconocimiento a cambio entra dentro del credo de nuestra profesión militar".

El ofrecimiento de servicio permanente sin esperar reconocimiento a cambio entra dentro del credo de nuestra profesión militar" Vicente Cuquerella ALMART

El Arsenal de Cartagena ha sido un foco de modernización, con la puesta en marcha de iniciativas del proyecto CAETRA y obras de ampliación de muelles y dársenas. Este impulso se ha reflejado en la llegada del buque multipropósito 'Cartagena', la plena integración del submarino S-81 'Isaac Peral' y la puesta a flote del S-82 'Narciso Monturiol'.

El almirante también ha recordado dos hitos protagonizados por la Casa Real en Murcia: la visita del Rey por el aniversario de la Patrulla Águila y el ingreso de la Princesa de Asturias en la Academia General del Aire y del Espacio para continuar su formación castrense.