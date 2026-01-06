El Valencia ultima los detalles para cerrar el fichaje de Umar Sadiq

El Valencia CF ha dado el paso que puede ser definitivo para incorporar a Umar Sadiq en este mercado de invierno. Según ha informado Marco Antonio Sande, el club blanquinegro y la Real Sociedad mantienen un acuerdo avanzado por el delantero nigeriano, que de momento sigue en Donostia y tiene previsto viajar mañana miércoles a la capital del Turia para cerrar la operación.

Un acuerdo que se resistía

Las negociaciones entre ambas entidades se encuentran en una fase de entendimiento por primera vez en meses. En verano, el club de Mestalla se quedó muy lejos de las pretensiones de la Real, a pesar de la presión del futbolista. Así lo explicó el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, tras el cierre de mercado: "La Real Sociedad estaba pidiendo desde el principio un traspaso permanente. Nosotros queríamos una cesión, pero realmente presentamos una oferta de traspaso por Sadiq que la Real rechazó".

La crisis deportiva, el detonante

La delicada situación del Valencia en la Liga, con el regreso a los puestos de descenso tras la derrota frente al Celta de Vigo, ha provocado un cambio de estrategia. Desde Singapur se ha dado luz verde a relajar las estrecheces económicas que estaban marcando el mercado del equipo blanquinegro hasta la fecha.

Aitor Alcalde Colomer Borja Iglesias prefirió el Celta

Este movimiento ha hecho que el Valencia mejore sustancialmente su propuesta. En diciembre, el club sondeó la operación con una oferta de medio millón por la cesión y una opción de compra de un millón, que la Real ni contestó. Ahora, ha ofrecido algo más de 4,5 millones de euros por el traspaso, y ya tiene un acuerdo con el jugador hasta 2028 con una rebaja de su ficha.

