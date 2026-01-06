Josan González pone el foco en la falta de gol de ElPozo pese a la victoria

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha analizado la victoria de su equipo ante Industrias García Santa Coloma con un sabor agridulce. Pese a que considera que "era fundamental ganar" para mantener la "dinámica positiva", ha confesado irse "un poco contrariado". El técnico ha comenzado su intervención agradeciendo la asistencia de los aficionados al Palacio en "un día tan tan tan complicado", destacando la "entrada incluso mejor que la del día de Jaén".

El principal motivo de su preocupación es la falta de acierto de cara a portería. Según sus datos, el equipo generó una gran cantidad de oportunidades con un balance de "14 a 4 en situaciones de gol en el primer tiempo y 14 a 7 en el segundo". González ha sido claro al respecto: "es un bagaje de goles muy poco para lo que se genera", y ha subrayado la necesidad de "afinar un poquito más, porque no nos va a dar".

Un primer tiempo para enmarcar

El entrenador ha calificado el primer tiempo del equipo como "espectacular" por todo lo que "ha generado con diferentes tipos de recursos". Sin embargo, ha insistido en que fue "un partido para para ponerse de cara cómodamente" que no supieron sentenciar. En este sentido, ha apuntado a la necesidad de tener "un poquito de de pausa, de elegir bien y de llegar con más gente a la portería".

En la segunda mitad, el encuentro estuvo "mucho más igualado". El técnico ha reconocido que el rival tuvo "hasta dos situaciones de uno contra el portero" que podrían haber cambiado el signo del partido. "Enrique nos ha sostenido en esos momentos complicados", ha admitido González, quien también ha afirmado que el equipo estuvo "claramente en el alambre".

No vamos a ganar nada sin estar en el alambre" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

La defensa y la afición, claves

A pesar de las dificultades en ataque, el técnico ha extraído una lectura positiva de la tensión vivida: "es bueno también, porque no vamos a ganar nada sin estar en el alambre". Además, ha puesto en valor la solidez del equipo, que está "encajando muy poco". "Si encajas un gol por partido como hoy, lo normal es que como mucho puedas empatar, pero es muy difícil perder", ha señalado, elogiando la "actitud que tienen los los jugadores y que siempre están vaciándose por el equipo".

La victoria se cerró con "la posesión del portero jugador", una estrategia que, según el técnico, "nos está dando también un resultado que es muy importante". González se ha mostrado "muy contento y muy satisfecho" de que el equipo intente "imponer nuestro estilo" independientemente del rival.

Mi regalo de Reyes es ver a la gente aquí hoy" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Finalmente, el entrenador ha destacado la importancia de los tres puntos antes del parón de un mes para evitar que todo lo construido parezca "un castillo de naipes". Antes de concluir, ha vuelto a tener palabras de elogio para la afición: "Mi regalo de Reyes es ver a la gente aquí hoy", y ha asegurado que ya están centrados en "sacarle los puntos a Inter el próximo sábado".