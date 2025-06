La casualidad que permitió que A Coruña tuviera un museo dedicado a la ciencia: "¿Eso qué es?"

El impulsor de los museos científicos coruñeses, Ramón Núñez Centella (Moncho), recibía esta semana el título de Hijo Predilecto de A Coruña, el número 22. "El más importante reconocimiento que un coruñés puede recibir", ha recalcado la alcaldesa, Inés Rey. Sin embargo, reconocimiento insuficiente, subrayaba Rey, con el que A Coruña "salda parte de la deuda que tenemos contigo porque creo que no hay título ni distinción que pueda devolverte todo lo que nos has dado a los demás. A Coruña es una ciudad más culta, más curiosa y más libre".

Un emocionado Moncho se ha mostrado "honrado, agradecido y satisfecho" con esta distinción. Reconoce que los museos científicos coruñeses suponen un "aporte importante a la infraestructura cultural de la ciudad". Son "útiles", apunta, no solamente para las visitas escolares sino como recurso para ocupar el ocio de las familias. "Hay gente que me dice: y antes de que existieran los museos, ¿adónde llevabas los niños el fin de semana?".

Los museos científicos también han influido en muchos jóvenes a la hora de elegir su vocación. "Es una realidad que está ahí", subraya. Pero cree que el éxito de estos espacios radica, fundamentalmente, en la "aceptación popular". "Eso", añade, "es la mejor prueba de que eso fue una cosa que está bien hecha".

nacimiento de la casa de las ciencias

Núñez Centella explica que conocía la existencia de este tipo de centros por su estancia en Estados Unidos. Pero no fue hasta 1977, cuando le visitó su mentor en la Universidad de Nueva York, cuando se empezó a fraguar la idea. Cuenta que estaban en su casa, "que entonces daba al parque de Santa Margarita y estábamos mirando para el palacete que entonces era una estructura abandonada y me dice ¿eso qué es?". Moncho le explicó "más o menos". Fue entonces cuando le propuso hacer un "museo de las ciencias".

La propuesta que al principio parecía una quimera, cobró fuerza cuando Francisco Vázquez, antiguo compañero de colegio de Moncho, fue elegido alcalde de A Coruña. Entonces, relata, "se dio la casualidad de que Paco Vázquez me nombra director del servicio municipal de educación y un día me dice, ¿tú qué crees que podemos hacer con el palacete de Santa Margarita y, entonces, recordé lo que me había sugerido aquel profesor mío de Nueva York".

Hasta el punto, apunta Moncho, que "me imaginé que la cúpula del palacete podía albergar un planetario, el cañón de la escalera era idóneo para colocar un péndulo de Foucault y, luego, el resto de cosas se fueron pensando poco a poco".

Casa de las Ciencias de A Coruña

LAS PIEDRAS EN EL CAMINO

No fue un camino "fácil, ni muchísimo menos". Al principio hubo resistencia institucional. El interventor municipal mostró sus reticencias al proyecto. Llegó a poner en duda de que fuese "competencia municipal". Moncho defiende su postura en aquel momento porque asegura que tenía que "velar porque los dineros municipales se empleasen en aquellas funciones que son propias de los ayuntamientos y no en otras cosas".

Recuerda que le contestó "¿el ayuntamiento no tiene competencias de cultura, no tiene banda de música, no tiene un festival de cine, no tiene salas de exposiciones de pintura, no organiza juegos florales, de poesía...?. Resulta que todas las facetas de la cultura las va a poder acometer el ayuntamiento y no va a poder acometer proyectos de cultura científica". Fue tras escuchar estos argumentos cuando el interventor firmó que se podía dedicar dinero a la Casa de las Ciencias.

APOYOS

Moncho destaca que "en el momento inicial no hubo mucho apoyo". De hecho, señala, se publicó algún manifiesto de intelectuales en contra. "Defendían que el palacete debía ser sede de un museo de arte contemporáneo". Pero, poco a poco, "las dudas se desvanecieron". Y más si cabe, cuando se inauguró y se abrió al público. "Tuvo respuesta popular, lo indica el hecho de que el primer año recibió 150.000 visitantes", subraya.

40 años después

El pasado 1 de junio de 2025 la Casa de las Ciencias cumplía 40 años de actividad. Tras todo este tiempo, Núñez Centella ve los museos científicos "consolidados socialmente". "Ya ha pasado más de una generación", subraya, "los padres que ahora llevan a los niños fueron ellos de niños a la Casa de las Ciencias". Apunta que la ciudad ya los asume como "propios, como un patrimonio propio". "Los museos los veo vivos gracias sobre todo al trabajo de los profesionales", añade.

Noela Bao Visita escolar a la Casa de las Ciencias

FUTURO

Cree, el impulsor de los museos científicos coruñeses, que el reto para los próximos años pasa por adecuar la inteligencia artificial a la educación. "Tenemos que educar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para que puedan utilizar el poder de la inteligencia artificial de una manera ética y útil para ellos porque ese poder va a estar ahí", concluye.

hijo predilecto de A CORUÑA

"Moncho Núñez es considerado por muchos como uno de los padres de la museología científica en España, Europa y buena parte del mundo", ha señalado la alcaldesa, Inés Rey, durante su intervención en el acto de nombramiento de Hijo Predilecto de A Coruña. "Moncho" Núñez, nacido en A Coruña en el año 1946, fue la persona que concibió la red de museos municipales que hoy integran la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae, tres espacios de divulgación científica que "bajo su dirección crearon un modelo y una experiencia museística modélica como vanguardia del país, sentando las bases de otros muchos espacios del mundo", ha apuntado la alcaldesa.

El nombramiento de Ramón Núñez como Hijo Predilecto de la ciudad llega en un contexto muy especial, con la celebración del 40 aniversario de la Casa de las Ciencias, inaugurada en el parque de Santa Margarita en el año 1985.

"Gracias a Moncho y al gobierno municipal encabezado por Francisco Vázquez que impulsó esta red de museos, la ciencia en A Coruña se toca, se mira, se siente y, sobre todo, se entiende transformando la curiosidad de un niño en conocimiento", ha señalado Inés Rey, que ha expuesto su compromiso como alcaldesa con el mantenimiento y la mejora de la red de Museos Científicos Coruñeses.

"Moncho representa como nadie a esa ciudad abierta, inquieta e interesada por el conocimiento que es A Coruña, desde una visión también lúdica, una ciudad que está en el mapa mundial de la divulgación científica gracias a Moncho", ha indicado Rey.