La historia de Miguel Taibo (Victoria): operación de apendicitis el miércoles y ascenso el domingo

Todo un año trabajando, toda una temporada peleando por lograr el objetivo... y llega la semana decisiva y no puedes estar con tu equipo. Es lo que le pasó a Miguel Taibo, entrenador del Victoria. Después de diez meses de competición, el equipo coruñés se jugaba el ascenso a Preferente en la final del play off contra el Carral. 2-0 en la ida, queda la vuelta, que estaba fijada para el domingo15 de junio. Semana normal de entrenamientos... hasta el miércoles. Taibo se empieza a sentir mal y tiene que ser operado de apendicitis. Recibe el alta el sábado. ¿Irá el domingo a Carral? Vamos, ni lo dudó. Precaución, sí, pero él tenía que estar con sus jugadores: "Las grapas estaban bien puestas, no reventó ninguna jaja. Mis padres estaban de vacaciones en Canarias y no les digo que me operan. No podían hacer nada. El viernes se enteran y mi familia me dijo que no me pusiese en el banquillo no me fueran a dar un balonazo"

EL PARTIDO

El encuentro no pudo ser más emocionante. Al descanso, el Victoria se fue ganando 0-1. Las cebras lo tenían en la mano, pero en la segunda, el Carral reacciona y se pone 3-1, igualando la eliminatoria. En el 94, el conjunto de Taibo hace el gol que vale su regreso a Preferente: "En la primera me controlé, pero en la segunda, con el Carral más cerca de subir, al final creo que se hizo justicia por la fase que hicimos"

la celebración

El en tanto decisivo tuvo ayuda para evitar sustos: "Estaban amigos y me hicieron un círculo y estaban bastante pendientes y no me dejaron saltar. En el 3-2, me giré y empecé a llorar, esos 30 segundos de emoción. Lo celebré con tres aguas minerales..."