Un catedrático de Derecho Constitucional, sobre la sentencia del TC que avala la Ley de Amnistía: "Es una contradicción a determinados principios"

Este viernes, buscamos respuestas a las dudas que nos genera la sentencia del TC que ha validado la ley de amnistía. ¿Y ahora qué? ¿Qué supone? Hablamos al respecto en 'Herrera en COPE' con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Ruiz Robledo, al comienzo de su intervención, ha asegurado que desde que se filtró la ponencia muy exhaustiva "no nos consta que haya habido cambios. Ni cambios en las posiciones de los distintos magistrados ni en la propia ponencia". El TC, explica, resalta mucho que "la amnistía no está prohibida expresamente en la Constitución. Sí es una contradicción a unos determinados principios. Es una ruptura constitucional".

Si a todo ello le añadimos que en las Cortes "se rechazó la amnistía y la amnistía, dicho por el TC, forma parte del derecho de gracia". Es decir, no es casualidad "que uno de los magistrados del Constitucional, Campo, dijera que es inconstitucional la amnistía. El propio presidente del Ejecutivo había dicho que era inconstitucional. Muchos políticos. Y ahora nos encontramos con la sorpresa de que, a partir de julio, se cambia de opinión. Es triste que hayan cambiado de opinión muchos constitucionalistas".

La clave es esa idea de que lo que no está prohibido en la Constitución no es inconstitucional. El experto no se atreve a hacer pronósticos, pero indica que "el TC está haciendo una jurisprudencia que coincide con lo que viene diciendo Sánchez. No sé cómo encajaría un jurista el cupo catalán porque la Constitución solamente permite esto para Navarra y el País Vasco".

"SIN LOS VOTOS DE JUNTS Y ERC, LA AMNISTÍA NO SE HABRÍA APROBADO"

A Ruiz Robledo recuerda que si quitamos los 7 diputados de Junts y los 7 de ERC, vemos que "la amnistía no se habría aprobado. Son los votos de un partido que se beneficia. Esos 14 votos van a dejar sin delitos a militantes de esos países. Por eso, aplicando mi doctrina y lo que decía la UE en 2019 para mí... es claramente una autoamnistía".

Y ahora se da una circunstancia en la que hay que sacar el calendario. Está aprobada la amnistía desde un punto de vista político. Pero queda el fleco que mantiene a Puigdemont en Waterloo: el delito de malversación.

¿Qué va a pasar con todo esto? Responde el experto en 'Herrera en COPE' que espera que "la sentencia del Tribunal Europeo llegue antes. El tema de la malversación es bien distinto. Se está discutiendo si la aplicación de la ley, que ha validado el Supremo, si esa interpretación es correcta o no".

