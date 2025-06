Presidenta de la AVT: "Cada día es peor con este Gobierno, las víctimas estamos más olvidadas"

El 27 de junio se celebra el Día de las Víctimas del Terrorismo en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22 meses en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa). Por este motivo, desde hace 15 años, el Congreso de los Diputados organiza un homenaje para honrar a las víctimas de todo tipo de terrorismo.

En España, el mayor número de víctimas son de la banda terrorista ETA. Sus principales asociaciones, la AVT y Covite, no va a acudir esta mañana al homenaje para no blanquear a entre otros diputados, a los de Bildu.

Escucha la entrevista completa Maite Araluce, presidenta de la AVT La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

En Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha mostrado su convicción de que veremos a Arnaldo Otegi ser lehendakari "gracias al blanqueamiento de Bildu" por un Gobierno que no hace nada por las víctimas.

"Otegi llegará a ser lehendakari y esto es porque la gente joven no sabe lo que es el terrorismo en España y de eso nos hemos encargado todos. Es increíble que el terrorismo de ETA no salga en los libros de texto; además los herederos de ETA al estar en las instituciones y al ser blanqueados contantemente, los jóvenes, que no saben qué ha pasado, es normal que vean a Bildu como un partido progresita y ese no es el objetivo, el objetivo es que estén todos los presos en la calle".

Los etarras en la calle y las víctimas olvidadas

Un blanqueamiento al que contribuye, de manera especial, el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

"Cada día es peor con este Gobierno", afirma Maite Araluce que recalca que "las víctimas estamos más olvidadas, mientras que los etarras salen a la calle sin haber cumplido con la Justicia, sin haber cumplido la parte de la condena. Al final se saltan todo, dicen que colaboran porque han escrito una carta a la víctima y esa carta nunca llega. Salen sin cumplir ninguno de los requisitos que tienen que cumplir".

Denuncia la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que "la Fiscalía es pasiva, se cambió de fiscal (en la actualidad Jesús Alonso Cristóbal, fiscal de la Audiencia dedicado a investigar los delitos de terrorismo) y este no está recurriendo nada y desde que lo lleva el Partido Socialista de Euskadi no se está recurriendo nada".

Es más, recalca Maite Araluce que se está abusando del artículo 100.2 de la Ley Penitenciaria, "es lo mismo que el tercer grado, son los mismos beneficios, pero en terroristas que no cumplen nada, y están entrando y saliendo o fuera directamente de la cárcel"

blanqueamiento de eta y su llegada al gobierno de navarra

"Vemos como las víctimas no importamos absolutamente nada y si hay que pasar por encima de alguien es de las víctimas que como sufren que sufran más y este Gobierno le está dando todo lo que exige Bildu sin nada a cambio por los votos". Entre ese dar todo están las dádivas en el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra donde cada día se blanquea más a Bildu, de ahí la indignación de la AVT al comprobar que encima toda la negociación la llevó a cabo el exnúmero tres del PSOE, ahora investigado por corrupción, Santos Cerdán.