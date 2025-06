Maldini pide la salida de un jugador del Real Madrid por su papel en el Mundial de Clubes: "Sentenciado"

El Mundial de Clubes está siendo escenario de decisiones importantes en el Real Madrid, no solo en lo táctico sino también en el futuro inmediato de algunos jugadores. Julio Maldonado, conocido como Maldini, no dudó en mostrar su opinión tajante sobre el papel de Rodrygo Goes en este torneo. El experto analista deportivo, en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, dejó claro que la situación del brasileño está lejos de ser cómoda y que su continuidad en el club blanco podría estar en entredicho.

Un jugador "sentenciado"

Rodrygo comenzó el Mundial de Clubes con una oportunidad de titular en el primer partido, pero desde entonces su protagonismo se ha desvanecido por completo. Tras ser titular inicialmente, fue relegado al banquillo en el segundo encuentro y volvió a ser suplente ante el RB Salzburgo. Este cambio radical en su rol ha alimentado las dudas y los rumores sobre su futuro.

Julio Maldonado no dudó en lanzar un veredicto contundente: "Y ojo lo que le está pasando a Rodrygo, es decir, Rodrygo empezó a titular el primer día, ya no ha vuelto a aparecer, como no juegue ni un rato y con un partido prácticamente sentenciado..." y añadió de forma directa: "El que está sentenciado es él, y yo creo que el Madrid tendrá que buscar la salida de Rodrygo." Estas palabras abren un debate sobre si el jugador podrá encontrar continuidad en la plantilla liderada por Xabi Alonso.

La opinión de Maldini se suma a la percepción creciente de que el Real Madrid, bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, está tomando decisiones firmes respecto a la configuración de su plantilla. Alonso, que ya ha apostado por otros nombres en este Mundial de Clubes, alimenta así la sensación de que el brasileño no es una pieza clave para el futuro inmediato del equipo. En redes y medios especializados se está hablando ya del posible traspaso o cesión de Rodrygo para encontrar minutos y recuperar confianza.

La situación en el Real Madrid

El partido frente al RB Salzburgo evidencia una realidad cambiante para el conjunto madridista. Con Vinicius Junior y Fede Valverde brillando y marcando la diferencia, el equipo ha encontrado la clarividencia que le faltaba en la primera mitad del encuentro. Sin embargo, la gestión del banquillo y las rotaciones de Xabi Alonso son objeto de análisis continuo, en especial la decisión de no contar apenas con Rodrygo.

AFP7 vía Europa Press Rodrygo Goes durante la jornada de entrenamiento del Real Madrid de cara a la Liga española

La alineación inicial con cinco defensas, cambios tácticos y la alternancia de piezas clave como Rüdiger o Dean Huijsen ponen de relieve un Real Madrid que explora diversas fórmulas para mantenerse competitivo.

La presión para el conjunto blanco es alta y la necesidad de tener un equipo cohesionado y en plena forma es vital. Según explicó Emilio Butragueño en directo para DAZN, "El equipo reaccionó muy bien ante las dificultades y eso tiene que ser un impulso para lo que viene." Sin embargo, las decisiones sobre el futuro de jugadores como Rodrygo siguen siendo polémicas y se miran con lupa.

EFE Rodrygo Goes durante la jornada de entrenamiento del Real Madrid de cara a la Liga española

Este debate sobre Rodrygo es un reflejo más de la exigencia del Real Madrid, que no puede permitirse dudas cuando se trata de sus jugadores. La posible salida del brasileño abriría una ventana a nuevas incorporaciones o a apostar más fuerte por las jóvenes promesas que ya están mostrando su valía en partidos decisivos. El Mundial de Clubes sigue su curso y el Real Madrid debe estar a la altura de sus ambiciones, tomando decisiones valientes para mantener su hegemonía mundial.